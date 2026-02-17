La contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México continúa este 17 de febrero, acumulando tres días en Fase 1 desde que fue declarada el pasado 15 de febrero.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 10:00 horas se mantienen las condiciones adversas: altas temperaturas, baja humedad, radiación solar intensa y viento débil, lo que favorece la acumulación de ozono.

Se aplican restricciones del programa Hoy No Circula de 5:00 a 22:00 horas, mientras se reportan incendios en Texcoco y Nezahualcóyotl que agravan la situación.

Valle de México continúa con contingencia ambiental Fase 1

Tras 3 días de Fase 1 por contingencia ambiental declaradas desde el 15 de febrero, CAMe dio a conocer que hoy 17 de febrero a las 10:00 am continúa.

Debido a los factores ambientales de condiciones cálidas, baja húmedad, radiación solar intensa y viento débil por la mañana, la acumulación de “precursores de ozono” y la formación de este sigue.

Ante ello, CAMe llama a continuar con las medidas anunciadas sobre el Hoy No Circula de las 5:00 am a las 10:00 pm para hoy 17 de febrero.

Holograma 0 y 00: Engomado rosa, placa 7 u 8

Holograma 1: Placa 1,4,6,7,8 y 0

Holograma 2: Permisos para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turísticos y foráneos

Taxis: Aplican restricciones de holograma 00,0, 1 y 2, parando circulación de 10:00 am a 10:00 pm

Por otra parte, se recordó que los “picos de contaminación” son entre la 1:00 pm y las 7:00 pm, por lo que piden a la sociedad evitar actividades fuera en esos horarios.

CAMe anuncia que la contingencia ambiental del 17 de febrero sigue. (@CAMegalopolis)

Hoy No Circula por contingencia ambiental Fase 1. (@CAMegalopolis)

Contaminación ambiental en Valle de México se vio afectada por incendios

La contaminación ambiental Fase 1 en Valle de México no ha sido desactivada debido a que se han presentado dos incendios que también afectan las condiciones climáticas.

CAMe informó que así como los factores ambientales siguen sin cambiar, también ha influenciado que en Texcoco y Nezahualcóyotl se reportaron dos incendios el 17 de febrero.

El humo desatado por los incendios impactaron a la Ciudad de México (CDMX) por lo que esto no ha ayudado a que las cantidades de ozono disminuyan.