La presidenta de México explicó la razón a la declaración de más contingencias ambientales en esta época del año, pues en el Valle de México ya van 3 días consecutivos.

Asimismo, explicó que en esta época hay más incendios forestales provocados, lo que lleva a más contaminación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la forma consecutiva en que el Valle de México ha declarado contingencias ambientales en el mes de febrero.

La mandataria compartió que es normal que en este mes haya más contingencias ambientales por el fin del invierno y el inicio de la primavera, explicando que se trata de la inversión térmica.

Asimismo, externó que también tiene que ver que se ha bajado el Índice Aire y Salud, antes Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA) con motivo de la prevención a la población, evitando así su exposición a una mala calidad de aire.

“Bajamos el nivel en el que se decreta la contingencia (...) baja para orientar a la población cuando está por encima de la Norma y que pudieran afectar más su salud”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sumado a ello, que esta época del año es cuando existen más incendios forestales provocados, mismos que buscan eliminar el pasto seco y que haya nuevos brotes. Así el roza, tumba y quema que algunos productores agrícolas usan.

¿Qué es la inversión térmica? Claudia Sheinbaum explica el fenómeno

La presidenta de México compartió los motivos por los que hay más contingencias ambientales, pero también habló de la inversión térmica, un fenómeno natural que ella misma explicó.

En palabras de Claudia Sheinbaum, la inversión térmica es cuando la capa de aire frío queda en el suelo y el aire más caliente en la parte superior -cuando debería ser a la inversa-, siendo que pese a que amanece tarda horas en cambiar su posición, sobre todo por la escasez de aire.

El hecho de que exista inversión térmica imposibilita a la atmósfera a dispersar los contaminantes y es por eso que estos se concentran afectando a la calidad del aire.