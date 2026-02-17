La contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México continúa este 17 de febrero en Fase 1, agravada por un incendio de pastizales en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que las plumas de humo impactan la calidad del aire en alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

El incendio, cercano a una procesadora de residuos, se suma a las condiciones de baja humedad y acumulación de ozono que mantienen la mala calidad del aire.

Incendio en Nezahualcóyotl afecta decisión de CAME de mantener Fase 1 de contingencia ambiental

De acuerdo con el aviso de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) de las 10:00 horas de este martes 17 de febrero, continúa la Fase 1 de contingencia ambiental Atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La propia CAME reconoció que en la mañana se han reportado incendios sobre Texcoco y Nezahualcóyotl cuyas plumas de humo impactan la calidad del aire desde el amanecer.

Los incendios han sido un factor que se ha sumado a la acumulación de gases precursores de ozono, baja humedad y a la influencia anticiclónica.

“En la mañana se han reportado incendios sobre Texcoco y Nezahualcóyotl, cuyas plumas de humo han impactado la Ciudad desde el amanecer” CAME

¿Dejaron seguir el incendio en el oriente del Valle de México a pesar de contingencia ambiental?

Protección Civil del Estado de México, de acuerdo con La Jornada, denunció que el incendio inició en la madrugada pero los encargado de resguardar la zona no les permitieron el paso para sofocarlo.

Incendios mantienen mala calidad del aire en el Valle de México

Cabe recordar que el día anterior se registró otro incendio de basura y hojarasca en la ladera de la colonia Tenorios, en la alcaldía Iztapalapa, que también afecto la calidad del aire en el Valle de México.