A lo largo de 5 días consecutivos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), puso en marcha la fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX, pues ha reportado que entre otros fenómenos, los anticiclones han sido de gran influencia.

Pero, ¿qué es un anticiclón? Te contamos en qué consiste el fenómeno metereológico y por qué ha provocado la acumulación de contaminantes por la que se activó la Contingencia Ambiental en CDMX.

¿Qué es un anticiclón? Estas son sus características

De acuerdo con expertos, el anticiclón es un sistema atmosférico de alta presión, en el que el aire desciende e impide la formación de nubes, por lo que generando condiciones de tiempo estable, seco y generalmente despejado.

Debido a lo anterior, los anticiclones suelen influir en el clima, además de que se caracterizan principalmente por generar condiciones generales de estabilidad por las que suelen provocar efectos como las siguientes:

Generan una zona de alta presión respecto al entorno

Provocan que el aire descienda en un movimiento descendente, por lo que dificulta la formación de nubes

Permiten días de alta radiación solar por la ausencia de nubes

Pueden provocar la ausencia de precipitaciones o clima seco

Generan vientos que circulan en sentido horario en el hemisferio norte y antihorario en el sur

Puede llegar a ser de tipo dinámico con un movimiento por advección o térmico, en específico con aire frío que desciende

Es frecuente en latitudes subtropicales

Contingencia Ambiental en el Valle de México (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Dado que la dispersión de contaminantes en el aire requiere de niveles de estabilidad menores para hacer circular los elementos, el fenómeno es uno de los causantes de la Contingencia Ambiental.

Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX seguirá el 17 de febrero

En su reporte nocturno del lunes 16 de febrero de 2026, CAMe informó que la Fase 1 de Contingencia Ambiental por acumulación de ozono, continuará vigente en la CDMX hasta el martes 17.

La CAMe señaló que las concentraciones máximas de ozono alcanzaron valores superiores a la norma en estaciones del sur de la CDMX, por lo que se mantienen restricciones vehiculares y medidas de protección.

Activan Hoy No Circula este 17 de febrero por contingencia ambiental (Michelle Rojas / SDPnoticias)

La permanencia de la Contingencia Ambiental se relaciona con condiciones atmosféricas dominadas por un anticiclón que favorece la estabilidad, poca dispersión y acumulación de contaminantes.

Debido a la medida, se mantiene el programa Doble Hoy No Circula para autmovilistas, así como las recomendaciones a la población para evitar actividades al aire libre.