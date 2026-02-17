En su informe de las 20:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que activó el Hoy No Circula para el martes 17 de febrero debido a que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX.

“Se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México”. CAMe

Hoy No Circula aplica para estos autos el martes 17 de febrero por contingencia ambiental

La CAMe manifestó que para el martes 17 de febrero se mantendrá la Contingencia Ambiental Fase 1 debido a que se prevé que la calidad del aire en el Valle de México será Muy Mala

Ante ello, de las 05:00 a las 22:00 horas aplicará la medida de Hoy No Circula para los vehículos:

De uso particular con holograma de verificación 2

De uso particular con holograma 1, cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0.

De uso particular con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 o 8

Con placas foráneas

Unidades que no porten holograma de verificación

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

NON De carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1, 2, y 3, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a.m. a las 22:00 p.m

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



