Autoridades anunciaron que la Contingencia Ambiental Fase 1 se mantiene hoy lunes 16 de febrero en la zona metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la información, al corte de las 3:00 de la tarde de hoy, la calidad del aire es “muy mala”, por lo que se mantienen las medidas de salud.

Contingencia Ambiental Fase 1 sigue hoy en el Valle de México (Captura de pantalla)

Continúa Contingencia Ambiental Fase 1 en el Valle de México

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que la contaminación sigue siendo alta en la demarcación, por lo que se mantiene la Contingencia Ambiental Fase 1.

Asimismo, las autoridades ambientales alertaron que las concentraciones de ozono seguirán incrementando en las próximas horas, por lo que las medidas se mantienen activas.

El gobierno federal y estatal recomiendan:

Respetar el doble hoy no circula

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas

Evitar el uso de productos que contengan solventes

Evitar actividades al aire libre

Cabe mencionar que los objetivos de estas medidas es reducir la emisión de contaminantes, disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Las autoridades informaron que mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas, por lo que emitirán un nuevo comunicado hoy a las 8:00 de la noche, o antes si las condiciones mejoran.