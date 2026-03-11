La Comisión del Medio Ambiente de la Ciudad de México (CDMX) reportó que se mantiene la contingencia ambiental para este miércoles 11 de marzo.

Dado la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, autoridades prevén continuar con el programa Hoy No Circula.

Continúa Hoy no circula este miércoles 11 de marzo por contingencia ambiental (Redes sociales)

Hoy No Circula en CDMX por contingencia ambiental este miércoles 11 de marzo

Autoridades de la CDMX informaron que la este miércoles 11 de marzo se mantiene la contingencia ambiental, al reportar una alta concentración de ozono en la ciudad.

Por lo anterior, continúa el Hoy No Circula; a continuación te decimos cuáles son los carros que no circulan mañana miércoles por contingencia ambiental:

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2 Los vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 Los vehículos particulares con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 Las unidades que no porten holograma de verificación; como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Recomendaciones ante la contingencia ambiental en CDMX

Ante la mala calidad del aire, autoridades de la CDMX dan las siguientes recomendaciones para evitar el aumento de emisiones de ozono, así como priorizar la salud de la población.

Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente infancias, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares

Suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas en ese mismo horario

Evitar fumar, particularmente en espacios cerrados

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea para reducir traslados

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes

Cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, y no continuar cargando combustible una vez que se libere el seguro de la pistola de llenado

Reducir el uso de combustibles en el hogar

Cabe mencionar que se espera una actualización de la calidad del aire este miércoles 11 de marzo a las 10:00 de la mañana, por lo que es necesario mantenerse informados por canales oficiales.