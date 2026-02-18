La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la fase 1 de la contingencia ambiental en CDMX (CDMX) y Zona Metropolitana; se suspende doble Hoy No Circula el miércoles 18 de febrero.

Tras días de contingencia ambiental, CAMe anunció que el sistema de alta presión que ha afectado la CDMX se trasladó sobre Jalisco, lo que ha provocado viento sobre el Valle de México.

Esto permitió el aumento de la ventilación y dispersión de los contaminantes que mantuvieron la contingencia ambiental en CDMX desde la semana anterior.

Doble Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero se suspende en CDMX

El fin de la contingencia ambiental también permite que se suspendan las medidas y que para el miércoles 18 de febrero, el programa doble Hoy No Circula se suspenda y se aplique con normalidad.

Contingencia ambiental en CDMX se suspende; no habrá Doble Hoy No Circula el miércoles 18 de febrero (Captura de pantalla)

