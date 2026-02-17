La CDMX y zona metropolitana se mantienen en Fase 1 de contingencia ambiental por ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que persisten los altos niveles de contaminación en el Valle de México, por lo que se mantienen las medidas para evitar la exposición de la población al aire contaminado.

Continúa la Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX

La contingencia ambiental por ozono cumple tres días consecutivos en CDMX en Fase 1, por lo que seguirán las medidas para disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX informó que en las últimas horas las condiciones de dispersión en el Valle de México mejoraron, pero persiste la mala calidad del aire.

Continúa la contingencia ambiental este 17 de febrero (X/@CAMegalopolis)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, así como autoridades ambientales de la CDMX y Edomex estarán atentos a la calidad del aire y la evolución en las condiciones meteorológicas.

Por lo que darán un nuevo informe sobre la calidad del aire hoy martes 17 de febrero a las 20:00 o antes si las condiciones cambian.

Incendios en Texcoco y Nezahualcóyotl incrementan los precursores de ozono

La mañana del martes 17 de febrero se registraron dos incendios en los municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl, incrementando los niveles de ozono en el valle de México.

Además, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó la presencia de una influencia anticiclónica sobre el centro del país, la cual mantendrá condiciones cálidas y con baja humedad.

Debido a estas condiciones, la mala calidad del aire persiste en la CDMX.

El 2026 inició con mala calidad del aire, pues recordemos que el 1 de enero se registró la primera contingencia ambiental del año tras las altas concentraciones de partículas PM 2.5.

La segunda contingencia ambiental se registró el 8 y 9 de enero, por la alta concentración de ozono.

La tercera contingencia ambiental del año se registró el 12 de febrero y se mantuvo hasta el 14 de febrero.