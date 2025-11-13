El lunes 10 y parte del martes 11 de noviembre, se registraron lluvias torrenciales en la región del Golfo que provocaron que se desbordara el Río Tepango en Santiago Tuxtla, Veracruz.

La situación provocó diversas afectaciones en varias colonias de la región de los Tuxtlas, principalmente en zonas bajas, pues se registraron severas inundaciones en distintos puntos.

El desbordamiento del Río Tepango que ocurrió debido a las lluvias torrenciales del inicio de semana, no solo provocó daños en Santiago Tuxtla, debido a que se reporta que varios municipios y regiones sufrieron afectaciones.

Con respecto a lo anterior, autoridades del estado de Veracruz han dado a conocer que el balance de daños ocasionados por las lluvias torrenciales en toda la entidad se trata del siguiente:

En Jáltipan:

Ingreso de agua a viviendas, por lo que se reporta que varias familias perdieron su patrimonio

Suspensión de clases vespertinas en escuelas públicas y privadas de todos los niveles

En Cosoleacaque:

Inundaciones en colonias como Prados, con niveles de agua de hasta 30 centímetros

Calles y fraccionamientos anegados por el desbordamiento del Río Tepango

En Papaloapan y Los Tuxtlas:

Crecimiento de ríos y arroyos, incluido el Río Tepango con riesgo de deslaves

Inundaciones en caminos y carreteras que ya son atendidos por las autoridades

Hasta el momento, las autoridades han destacado que el desbordamiento del Río Tepango en Santiago Tuxtla, Veracruz y otras zonas del estado, no provocó muertes y tampoco dejó personas desaparecidas.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se encuentra supervisando los avances en estados afectados por las lluvias.

Supervisamos avances en comunidades que resultaron afectadas por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 13, 2025

Emiten recomendaciones en Veracruz tras lluvias torrenciales

Ante las afectaciones que se generaron por el desbordamiento del Río Tepango en Santiago Tuxtla y otras zonas, las autoridades de Veracruz emitieron una serie de recomendaciones para reducir los riesgos:

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

No intentar transitar por caminos afectados o carreteras con deslaves

Mantenerse informado a través de canales oficiales (SMN, Protección Civil)

Resguardar documentos importantes y objetos de valor en lugares altos

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos y medicinas

Identificar refugios temporales habilitados por autoridades locales

Atender las indicaciones de brigadas y cuerpos de seguridad

Evitar salir de casa si no es necesario durante las lluvias intensas

Reportar afectaciones o emergencias al 911 o a Protección Civil estatal

Cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida