El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que se estableció un acuerdo por medio del cual se regulará el uso de celulares en las escuelas.

“Logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas” Mario Delgado. Titular de la SEP.

A través de un mensaje que compartió en sus redes, resaltó que se trata de un acuerdo al que se llegó durante la tercera reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Mario Delgada anuncia acuerdo para regular uso de celulares en las escuelas

El 31 de agosto, la SEP informó que datos recopilados en una consulta hecha en el Consejo Técnico Escolar Intensivo, señalan que un 81% de docentes quiere regular el uso de celulares en escuelas.

En el mismo ejercicio, el 40% de los profesores señaló que el uso de dispositivos móviles en las aulas por parte de los alumnos es un hecho constante.

Mario Delgado anuncia acuerdo para regular uso de celulares en escuelas (mario_delgado/X)

Ante ello, el 18 de septiembre el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció que se estableció un acuerdo con el que se pretende regular la utilización de los celulares durante las clases.

En su publicación, el funcionario federal refirió que se estableció un “acuerdo unánime” con el que se avanzará con la regulación de los dispositivos móviles en las escuelas.

¿Cómo será la medida de la SEP para regular celulares en escuelas?

Al informar sobre el acuerdo que permitirá regular el uso de celulares en escuelas, Mario Delgado indicó que la medida implica restringir por completo la utilización de dispositivos móviles

En específico, refirió que se evitará el uso de los celulares en todas las escuelas primarias y secundarias mientras están en curso las respectivas jornadas escolares.

Para el nivel bachillerato, dijo que será la comunidad educativa la que se encargará de definir en conjunto las reglas para regular el uso de dispositivos electrónicos.

Por otro lado, en su mensaje dio a conocer que en la reunión del Conaedu se acordaron otras acciones a favor del cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años.

Sobre la estrategia llamada “El ABC de las Emociones”, dijo que es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contempla una campaña de difusión, asambleas escolares y actividades en aulas.

Asimismo, indicó que se entregarán más de 16 millones de guías a estudiantes, familias y docentes, tras lo cual llamó a hacer equipo por una educación con menos pantallas y más convivencia.