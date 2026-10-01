Mario Delgado informó que, de acuerdo con el Panorama Educativo 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México registra avances relevantes en distintos rubros de su sistema educativo.

Uno de los principales resultados señalados en el informe es la reducción de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan. Entre 2015 y 2025, el porcentaje de personas en esta situación disminuyó de 23 a 19 por ciento.

El neoliberalismo les llamó ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan, pero era responsabilidad del propio Estado. No trabajaban porque no había oportunidades y no estudiaban porque no había escuelas suficientes. Mario Delgado, titular de la SEP.

Mario Delgado destaca avances educativos reportados por la OCDE

Entre los resultados del Panorama Educativo 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también destaca la evolución de la inserción laboral de las personas de 25 a 34 años con educación media superior técnica o universitaria.

De acuerdo con el análisis, la tasa de desempleo de este sector pasó de 7 por ciento en 2015 a 4 por ciento en 2025, una cifra inferior al promedio de la OCDE, ubicado en 5 por ciento.

En cuanto a las personas de 25 a 34 años sin educación media superior, el porcentaje disminuyó de 55 a 40 por ciento entre 2015 y 2025. De acuerdo con la SEP, este cambio refleja que una mayor proporción de personas en este rango de edad ingresó al bachillerato durante ese periodo.

SEP destaca resultados del sistema educativo mexicano

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que los avances registrados en el informe están relacionados con las acciones implementadas en materia educativa, entre ellas la entrega de becas, la ampliación de espacios de bachillerato y la mejora de los planteles educativos.

La SEP destacó que los resultados forman parte de los indicadores considerados en el Panorama Educativo 2026 de la OCDE, documento que permite observar la evolución de distintos aspectos del sistema educativo de México.

De acuerdo con lo señalado por Mario Delgado, los datos del informe reflejan avances en la atención de jóvenes y en las oportunidades educativas y laborales para distintos grupos de población.