Mario Delgado calificó a Claudia Sheinbaum como “la Presidenta de la educación” tras su Segundo Informe de Gobierno, al reconocer los avances alcanzados en poco tiempo.

“Es apenas el segundo informe y está lleno de resultados en todas las áreas de nuestro país. Muy orgullos de que tenemos a la Presidenta de la Educación. Se ve que una de las prioridades de su gobierno, evidentemente, es la educación” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Claudia Sheinbaum destacó la transformación del sector con programas como “Mi derecho, mi lugar”, la expansión de la Universidad Rosario Castellanos, la entrega de útiles y uniformes, y la distribución de más de 154 millones de libros de texto gratuitos.

Además, presumió becas universales, eliminación de cuotas en instituciones culturales y aumentos salariales para docentes como parte del Segundo Informe de Gobierno.

En su Segundo Informe, Sheinbaum destaca transformación educativa

Durante su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum destacó la transformación que ha sufrido la educación en su administración. Entre los temas que abordó se encuentran: