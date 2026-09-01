Mario Delgado calificó a Claudia Sheinbaum como “la Presidenta de la educación” tras su Segundo Informe de Gobierno, al reconocer los avances alcanzados en poco tiempo.
“Es apenas el segundo informe y está lleno de resultados en todas las áreas de nuestro país. Muy orgullos de que tenemos a la Presidenta de la Educación. Se ve que una de las prioridades de su gobierno, evidentemente, es la educación”Mario Delgado, secretario de Educación Pública
Claudia Sheinbaum destacó la transformación del sector con programas como “Mi derecho, mi lugar”, la expansión de la Universidad Rosario Castellanos, la entrega de útiles y uniformes, y la distribución de más de 154 millones de libros de texto gratuitos.
Además, presumió becas universales, eliminación de cuotas en instituciones culturales y aumentos salariales para docentes como parte del Segundo Informe de Gobierno.
En su Segundo Informe, Sheinbaum destaca transformación educativa
Durante su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum destacó la transformación que ha sufrido la educación en su administración. Entre los temas que abordó se encuentran:
- La eliminación de exámenes de admisión para el bachillerato en 17 entidades federativas. En su lugar se implementó el programa “Mi derecho, mi lugar”.
- Expansión nacional de la Universidad Rosario Castellanos con 13 nuevas unidades.
- A 2026 se habilitaron 156 mil espacios, de 400 mil planeados a lo largo del sexenio, para la educación.
- Apoyo para útiles y uniformes escolares.
- Distribución de 154.5 millones de libros de texto gratuitos de nivel básico.
- Implementación de la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas.
- 800 mil estudiantes universitarios serán beneficiados a través de programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca Gertrudis Bocanegra.
- Eliminación total de cuotas en planteles del INBAL, INAH y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).
- Aumento salarial del 10% en 2025 y de 9% en 2026 para docentes.