Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) recapturaron en Ensenada, Baja California, a Sergio Serrano Ramos, alias “El Checo”, identificado por las mesas de seguridad como uno de los principales presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecate.

La detención ocurrió la mañana del miércoles 18 de noviembre en la colonia Chapultepec. De acuerdo con el reporte, el hombre intentó escapar y embistió varias patrullas, pero los agentes lograron interceptarlo. Contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y quedó a disposición del Ministerio Público federal.

Fuerza Estatal recaptura por segunda ocasión a “El Checo” en Baja California

Esta es la segunda detención de Sergio Serrano Ramos durante 2026. La primera ocurrió el 13 de mayo, pero en agosto recuperó su libertad mediante un amparo.

Investigadores le atribuyen, junto con otros tres integrantes de su presunta célula criminal, alrededor de 20 homicidios y más de 30 desapariciones en Tecate a partir de mayo. Tras su recaptura, su defensa promovió un nuevo amparo contra la detención.

Las autoridades de seguridad identifican a “El Checo” como un presunto generador de violencia en Tecate, municipio donde se le señala por su participación en actividades del CJNG.

Operativos en Ensenada dejan nuevas detenciones y el aseguramiento de armas (Cortesía )

Operativos en Ensenada dejan más detenidos y armas aseguradas

La recaptura se suma a una serie de acciones coordinadas entre instituciones estatales y federales en Ensenada. El viernes 20 de noviembre, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo, informó sobre un operativo conjunto en el Valle de la Trinidad que dejó siete personas detenidas, presuntamente relacionadas con al menos cuatro homicidios.

Entre los arrestados se encuentra Gilberto “N”, alias “El Memes”, identificado por las autoridades como integrante de Los Mayos. Durante estas acciones también fueron aseguradas 11 armas largas.

Por su parte, la Secretaría de Marina, a través de la Segunda Zona Naval y en coordinación con la FESC, reportó otras seis detenciones y el aseguramiento de armas en la misma zona.

El general Laureano Carrillo atribuyó el repunte de homicidios a la confrontación entre grupos criminales y manifestó su confianza en que las detenciones contribuyan a reducir los delitos de alto impacto.

Difunden presunta amenaza contra funcionarios tras captura de “El Checo”

El domingo 22 de noviembre circuló en un grupo de Facebook de Ensenada un mensaje anónimo que contenía el logotipo del CJNG y amenazas dirigidas a funcionarios estatales y municipales, presuntamente como reacción a la captura de “El Checo”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autenticidad del mensaje ni se han pronunciado sobre su origen, por lo que no existe una confirmación oficial de que haya sido difundido por integrantes del grupo criminal.