Mario Delgado Carrillo informó que 40 docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) recibieron certificación tras concluir un curso de inglés en línea.

La capacitación forma parte del programa Educadores Virtuales para Profesores, impulsado por la Oficina Regional de Idioma Inglés (RELO) y promovido por la Embajada de Estados Unidos en México.

Este esfuerzo se integra al programa de Formación, Actualización y Capacitación de las Maestras y los Maestros en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) de Educación Media Superior, cuyo objetivo es fortalecer las competencias lingüísticas del personal docente y ampliar el acceso al aprendizaje del idioma inglés.

CONALEP fortalece capacidades docentes con certificación en inglés

El titular de la SEP subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia de actualización permanente del personal docente, en beneficio del estudiantado, y se alinean con los principios del Bachillerato Nacional en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

Destacó que la NEM prioriza la formación integral de calidad, impulsando la excelencia, el crecimiento profesional y la actualización continua en habilidades didáctico-pedagógicas.

Por su parte, el director general del CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, agradeció la colaboración de la Embajada de Estados Unidos y resaltó la importancia de las alianzas estratégicas para enfrentar los retos educativos actuales.

Señaló que, en un entorno global en constante transformación, la capacitación continua es fundamental, por lo que resulta clave que el profesorado desarrolle competencias en inglés y pensamiento crítico.

Asimismo, reconoció el papel del magisterio como agente de cambio y transformación social, al incidir en la formación de nuevas generaciones y en la construcción de mejores oportunidades para el país.

Mario Delgado Carrillo impulsa certificación en inglés para docentes del CONALEP. (Cortesía)

Embajada de Estados Unidos reconoce a docentes certificados del CONALEP

El director regional de Programas de Inglés de la Embajada de Estados Unidos en México, Russell Barczyk, felicitó a las y los 40 docentes certificados, quienes completaron 100 horas de capacitación virtual orientadas a mejorar la enseñanza del idioma inglés.

Destacó que el dominio de esta lengua abre mayores oportunidades laborales y salariales, en un contexto donde muchos aspirantes enfrentan limitaciones por no contar con este conocimiento.

La Embajada de Estados Unidos mantiene de forma permanente este programa en coordinación con el CONALEP. Los docentes certificados forman parte de la segunda generación que concluye exitosamente este esquema de formación.

Finalmente, se reconoció la disposición del profesorado para innovar en el aula e incorporar nuevas herramientas pedagógicas, así como la importancia de aplicar lo aprendido en beneficio de sus estudiantes.