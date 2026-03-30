Mario Delgado informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha la digitalización de cinco trámites de la Dirección General de Profesiones (DGP), con el objetivo de facilitar y agilizar los servicios dirigidos a las y los profesionistas del país.

Entre los trámites disponibles en línea se encuentran la constancia de no sanción, constancia de pasante, constancia de título en trámite, la vinculación de CURP a la cédula profesional y el duplicado de cédula profesional, los cuales pueden realizarse a través del sitio oficial.

SEP moderniza trámites de profesiones con plataforma digital

El titular de la SEP señaló que esta plataforma fue desarrollada en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) y con el acompañamiento de la Agencia de Transformación Digital, garantizando una experiencia segura, eficiente y accesible para las personas usuarias.

Destacó que la digitalización permitirá reducir en 70% los requisitos documentales, así como disminuir los tiempos de respuesta de hasta 90 días a un máximo de 15 días hábiles, lo que impacta directamente en la mejora de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, explicó que esta iniciativa responde al incremento en la demanda de constancias profesionales, que pasó de 2 mil 869 trámites en 2024 a 3 mil 654 en 2025, evidenciando la necesidad de modernizar los procesos.

Añadió que, para acceder a estos servicios digitales, las y los profesionistas deben contar con Llave MX, e.firma vigente y una tarjeta bancaria para realizar el pago correspondiente, lo que facilita la gestión desde cualquier lugar.

Finalmente, Mario Delgado reiteró el compromiso de la SEP para continuar impulsando la transformación digital del sector educativo, con el objetivo de ofrecer servicios más eficientes, transparentes y cercanos a la ciudadanía.