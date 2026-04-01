Con el objetivo de garantizar atención médica durante la Copa FIFA 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que, en coordinación con el gobierno de México, se expedirán cédulas profesionales temporales a personal médico y de salud internacionales.

SEP acreditará médicos extranjeros en México

De acuerdo con el titular de la SEP, el pasado 25 de marzo se expidieron las primeras licencias temporales a siete profesionales médicos de las delegaciones de Iraq, Jamaica, República del Congo, Nueva Caledonia, Surinam, Bolivia y al FIFA Match Doctor.

Delgado Carrillo explicó que esta medida tiene como propósito garantizar que tanto selecciones como turistas internacionales tengan atención especializada con validez oficial, de acuerdo con la normatividad mexicana de salud.

Asimismo, informó que el proceso de expedición de licencias médicas para extranjeros se desarrolla en dos etapas:

Fase de Repechaje: del 26 al 31 de marzo de 2026, con la participación de seis selecciones nacionales

Fase de Grupos y Eliminación: del 11 de junio al 5 de julio de 2026, con atención a doce selecciones nacionales

Esta estrategia se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud y la representación de México para el Mundial, quienes decidieron el modelo de expedición, estándares tecnológicos de salud, costos y temporalidad. Pues las licencias contarán con dos modalidad:

Un mes, para el personal médico de la fase de repechaje

Cuatro meses, para quienes participen durante las fases de grupos y eliminación

Finalmente, Mario Delgado reiteró que este proceso refleja avances en la transformación digital y administrativa, al mismo tiempo que fortalece la preparación institucional del país rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de garantizar una jornada mundialista segura y con atención de calidad para todos los visitantes.