El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de primaria serán actualizados para incorporar la participación histórica de las mujeres en la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Durante el Maratón por la Lectura, realizado en Matlapa, San Luis Potosí, en el marco del Día de la Lengua Materna, el funcionario afirmó que la historia de México no puede narrarse como si solo hubiera sido construida por hombres, por lo que la actualización de los LTG destacará el papel protagónico de las mujeres en la vida nacional.

SEP fortalece lenguas indígenas en Libros de Texto

El evento forma parte de la Estrategia Nacional de Lectura promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde también estuvo el gobernador de SLP, Ricardo Gallardo Cardona. Durante su mensaje, Mario Delgado señaló que durante años la alfabetización se midió únicamente en español, lo que contribuyó a la pérdida de diversidad lingüística.

Asimismo, indicó que la preservación de las lenguas indígenas ya no dependerá solo de esfuerzos familiares o comunitarios, sino que será asumida como responsabilidad institucional del Sistema Educativo Nacional.

SEP actualiza Libros de Texto Gratuitos con participación de mujeres y lenguas indígenas (cortesía)

Actualmente, existen libros de texto traducidos a 20 lenguas maternas que eran considerados materiales complementarios. Sin embargo, anunció que dejarán de tener ese carácter y que, para el próximo ciclo escolar, al menos 10 lenguas se integrarán formalmente a la familia de los LTG.

El secretario recordó que en México existen 68 lenguas indígenas nacionales con 364 variantes, que son lengua materna de más de 7 millones de personas. Subrayó que perder una lengua implica perder un universo completo de significado.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, añadió, se ampliará la inclusión de lenguas indígenas en los contenidos escolares y se fortalecerá el reconocimiento a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

Finalmente, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que las comunidades pueden dignificar todas las lenguas nacionales desde sus propios espacios, mediante un modelo curricular flexible que permite integrar saberes comunitarios y el estudio formal de la lengua materna.