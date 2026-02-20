El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó en el municipio de Matlapa la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Durante el evento, reafirmó su compromiso con la preservación y el respeto a las lenguas de los pueblos originarios, destacando su papel fundamental en la identidad cultural e histórica del estado.

Acompañado por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el mandatario estatal resaltó ante comunidades educativas del sector indígena de la Huasteca la importancia de proteger el patrimonio lingüístico de la región.

Ricardo Gallardo: La lengua materna como pilar de la historia y memoria de San Luis Potosí

El mandatario potosino explicó que esta fecha es una oportunidad para valorar la memoria y el futuro de los pueblos originarios. Señaló que la protección de estas lenguas representa un tesoro invaluable que debe transmitirse entre generaciones para dar voz a las tradiciones que definen a la entidad.

De acuerdo con cifras estatales, actualmente 230 mil potosinos hablan alguna lengua indígena, lo que evidencia una riqueza cultural que debe ser motivo de orgullo y cuidado permanente.

En este sentido, Ricardo Gallardo Cardona precisó que su administración trabaja activamente en la reconstrucción de las comunidades indígenas mediante la entrega de apoyos sociales y la rehabilitación de caminos y servicios básicos.

Asimismo, enfatizó que el gobierno estatal mantiene un enfoque de rescate integral, brindando las herramientas necesarias para que docentes y familias enseñen con orgullo sus lenguas maternas, asegurando así la continuidad de un legado cultural que hace justicia a las raíces potosinas.

Ricardo Gallardo inaugura jornada de lectura y Mundialito Escolar en Matlapa. (Cortesía)

Como parte de las actividades, el Gobernador inauguró la jornada de lectura “Voces vivas de nuestros Pueblos Originarios”, donde participó activamente recitando el poema “Mi lengua” del autor Manuel Espinoza Sainos, reconocido hablante de totonaco.

Para cerrar la jornada en la Huasteca potosina, Ricardo Gallardo y Mario Delgado se trasladaron al campo deportivo municipal. Ahí, el gobernador dio la patada inicial del torneo de fútbol “Mundialito Escolar”, un evento que busca fomentar el deporte y la convivencia entre los estudiantes de la región.