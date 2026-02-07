El empresario y excandidato del PAN a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo, fue rescatado con vida luego de unas horas de que se reportó que fue víctima de secuestro.

Así lo dio a conocer la Fiscalía de Guanajuato por medio de un mensaje en el que destacó que el rescate fue conseguid por agentes de Investigación Criminal y del Ministerio Público.

Gerardo Arredondo fue rescatado en Juventino Rosas tras ser secuestrado en Salamanca

La mañana del 6 de febrero, aproximadamente a las 09:00 horas, un grupo armado interceptó al empresario Gerardo Arredondo afuera de uno de sus negocios de materiales de construcción en la colonia Las Fuentes en Salamanca.

Tras ser amagado, fue obligado a subir a una camioneta con rumbo desconocido, por lo que autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda y rescate ante el secuestro que sufrió.

“En una operación inmediata, agentes de Investigación Criminal liderados por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Guanajuato, en coordinación con el gabinete de paz y Sedena, lograron la liberación de una víctima de secuestro sin que se realizara pago alguno” Fiscalía Guanajuato

Horas más tarde, cerca de las 19:00 horas, la Fiscalía de Guanajuato compartió un mensaje en sus redes sociales por medio del que destacó que Gerardo Arredondo fue rescatado con vida.

Al respecto, la dependencia estatal indicó que las autoridades que se sumaron a las acciones, lograron salvaguardar la integridad de la víctima y consiguieron que fuera liberada en el municipio de Juventino Rosas.

Fiscalía de Guanajuato reportó un criminal abatido en recate de Gerardo Arredondo

En el reporte que las autoridades de Guanajuato emitieron sobre el rescate de Gerardo Arredondo, se añadió el saldo derivado del operativo que permitió la liberación con vida del empresario.

Sobre ello, la Fiscalía de Guanajuato indicó que en las acciones de búsqueda y rescate, se logró la detención de varias personas que presuntamente están vinculadas con el secuestro.

Fiscalía de Guanajuato informa rescate de Gerardo Arredondo (@FGEGUANAJUATO/X)

Además, expuso que dado que en las acciones se registró un ataque armado en contra de las fuerzas de seguridad que fue repelido de inmediato, un criminal que participó en el ataque terminó abatido.

Finalmente, la Fiscalía de Guanajuato aseguró que luego de ser rescatado, se confirmó que Gerardo Arredondo está bien y se le puso bajo resguardo de personal especializado.

Lo anterior, resaltó, con el fin de brindarle atención y acompañamiento integral mientras se siguen llevando a cabo los actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento total de los hechos.