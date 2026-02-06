El nombre de Gerardo Arredondo se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que durante la mañana de este viernes 6 de enero habría sido privado de su libertad en Salamanca, Guanajuato.

Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca, se encontraba en su negocio cuando un grupo armado se lo habría llevado en contra de su voluntad.

¿Quién es Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca?

Gerardo Arredondo Hernández es un empresario de la construcción, arquitecto y excandidato del PAN en 2024 a la Presidencia Municipal de Salamanca.

¿Cuántos años tiene Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca?

No hay información sobre la edad de Gerardo Arredondo, sin embargo reportes señalan que tendría alrededor de 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca?

No hay información pública sobre si Gerardo Arredondo se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimiento de Gerardo Arredondo, no se sabe su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca?

No hay detalles públicos sobre los hijos de Gerardo Arredondo, sin embargo en las redes sociales público una imagen en la que decía sentirse orgulloso de su hija Anna.

¿Qué estudió Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca?

Gerardo Arredondo, cursó la Licenciatura en Ingeniería Civil en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial.

¿En qué ha trabajado Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca?

Gerardo Arredondo es conocido por su trabajo como empresario en la construcción, aunque en 2024 incursionó en la política.

Esto luego de que se postuló como candidato a la presidencia municipal de Salamanca, la cual perdió en las elecciones, por lo que siguió con su trabajo en la construcción.

En septiembre de 2021, como representante de la Asociación de Empresarios de Salamanca y en conjunto con la SEG y la CMIC; se llevó a cabo la rehabilitación de escuelas para su regreso seguro luego de la pandemia por Covid-19.

La Asociación apoyó con material y mano de obra para las obras en las escuelas: Francisco I. Madero, Guadalupe Arroyo, Secundaria Técnica 48 y la Secundaria Técnica Federal 18 de marzo.

Además, se encuentra a cargo del podcast “Gerardo Te Escucha”, donde hace entrevistas a diferentes personas de Salamanca.

Participó en organizaciones empresariales, presidió AEES y fue consejero del DIF estatal.

Dirige la Fundación Materiales Ángel Arredondo, apoyando a jóvenes en capacitación, deportes y cultura.

Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la alcaldía de Salamanca, habría sido privado de su libertad

Durante las primeras horas de este viernes 6 de febrero se dio a conocer que Gerardo Arredondo habría sido privado de su libertad.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Salamanca confirmó que se privó de la libertad de un empresario, pero reservó la identidad de la víctima.

Las autoridades desplegaron un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal para la localización de Gerardo Arredondo.

De manera extraoficial, fuentes han señalado que Gerardo Arredondo, se encontraba al interior de Construrama Materiales Ángel Arredondo, ubicado en la calle Comunicación Norte de la colonia Infonavit 1.

Alrededor de las 9:00 de la mañana llegaron varios hombres armados e irrumpieron en el negocio.

Los hombres amagaron al empresario y se lo llevaron a una camioneta para luego huir hacia la zona sur de la ciudad.

Testigos de los hechos de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.