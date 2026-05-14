La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analizará si la Fiscalía de Chihuahua excedió sus facultades en el caso de un narcolaboratorio, hallado en el municipio de Morelos, con presunta participación de agentes de la CIA.

Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales FGR

En un comunicado, reiteró que los trabajos para desmantelar laboratorios clandestinos de sustancias ilegales es una acción que compete únicamente al Gobierno Federal, no a las autoridades locales.

Asimismo, la FGR precisó que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y no de Chihuahua u otro.

FGR analiza si Fiscalía de Chihuahua excedió facultades en caso de narcolaboratorio

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Según señaló la FGR, la investigación sobre el narcolaboratorio, a cargo de la Fiscalía Federal de Chihuahua, comenzó tras una llamada telefónica de autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua, recibida el pasado 18 de abril.

Es decir, las autoridades competentes fueron notificadas después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado por la Fiscalía de Chihuahua, hecho que constituye una irregularidad.

Lo anterior, se suma a que, al llegar al lugar, agentes federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal no recibieron cadena de custodia de las sustancias e indicios localizados, ni del área intervenida.

La situación quedó asentada dentro de la carpeta de investigación federal mediante un acta circunstanciada en la que se registraron diversas anomalías tras el operativo en Chihuahua.

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Sobre las investigaciones por la comisión de posibles delitos en materia de seguridad nacional, que se integra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, indicó que ya concluyeron varias entrevistas.

No obstante, indicó que podría convocarse a otros servidores públicos estatales considerados importantes para las líneas de investigación sobre los hechos ocurridos en Chihuahua y el ingreso de agentes de Estados Unidos.