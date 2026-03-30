La tarde del 29 de marzo de 2026, secuestraron a Carmiña Miroslava Castro Salazar en su local en Culiacán, Sinaloa. Ella es repostera y creadora de contenido.

Según la información brindada sobre lo que sería un secuestro, Carmiña Miroslava Castro Salazar fue privada de la libertad cuando un grupo de hombres armados la interceptó.

Buscan a Carmiña Miroslava; la creadora de contenido fue secuestrada en su negocio

Con una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba en Sinaloa, se difundió la pedida de ayuda para localizar a Carmiña Miroslava Castro Salazar de 29 años de edad.

Según el informe, su desaparición sucedió el 29 de marzo de 2026, siendo presuntamente secuestrada en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis en Culiacán, Sinaloa, domicilio de su negocio Rosa Dely.

Ante las circunstancias de su desaparición, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas informó que tienen la consideración de que “su integridad pudiera encontrarse en riesgo”.

Asimismo, de forma extraoficial se detalló que la repostera y creadora de contenido habría sido interceptada la tarde noche de dicho día, con un grupo de hombres armados que la obligaron a subir a un vehículo.

Pese a que autoridades en Culiacán desplegaron un operativo en la zona, no se han difundido hallazgos o si se han comunicado con la familia por el secuestro.

Caso Carmiña Miroslava: piden ayuda para encontrar a la creadora de contenido secuestrada

Ante el posible secuestro de Carmiña Miroslava Castro Salazar, te compartimos los datos de búsqueda para ayudar a su localización.

Sexo y nacionalidad: Mujer mexicana

Estatura: 1.70 metros

Complexión: Mediana

Cabello: Largo, lacio, color rubio

Tez: Clara

Ojos: Medianos, color café

Cejas: Semi pobladas

Boca: Chica

Labios: Delgados

Nariz: Chica

Señas particulares: Tatuaje en la nuca de “Tessio”, en la mano derecha “Adamelia 1717” y en la mano izquierda del dedo medio “T” con un corazón.

Al momento de su desaparición, Carmiña Miroslava Castro Salazar vestía blusa color negro, pants negro y tenis.