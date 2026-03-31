La Fiscalía de Sinaloa confirmó la liberación con vida de Carmiña Castro, creadora de contenido y repostera secuestrada en Culiacán el 29 de marzo de 2026.

La joven fue privada de la libertad frente a su hijo y esposo en su negocio Rosa Dely, lo que generó gran conmoción en Sinaloa.

Tras 24 horas de incertidumbre, se confirmó que ya se encuentra con su familia, aunque aún no se han dado detalles sobre las condiciones de su secuestro ni sobre cómo ocurrió su liberación.

Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido. (Instagram/carmislzz_)

Aparece con vida Carmiña Castro, tras secuestro en Culiacán

Tras ser secuestrada en Culiacán ha aparecido con vida la creadora de contenido y repostera Carmiña Castro de 29 años, fue liberada durante la madrugada de este martes 31 de marzo.

Se sabe que Carmiña Castro se encuentra sana y salva junto a sus familiares, sin embargo, se desconocen más detalles sobre su estado ante el traumático evento que la privó de su libertad.

De acuerdo con la información oficial, Carmiña Castro fue privada de la libertad alrededor de las 4:00 de la tarde del domingo 29 de marzo, en el sector La Conquista, al norte de Culiacán, justo afuera de su negocio Rosa Dely.

Tras el secuestro de Carmiña Castro, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha para su localización, así como activó los protocolos de búsqueda.

Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido. (Instagram/carmislzz_)

Fiscalía de Sinaloa confirma liberación con vida de Carmiña Castro

La FGE de Sinaloa ya ha confirmado la liberación con vida de Carmiña Castro, la creadora de contenido y repostera fue hallada en buen estado de salud, se informó.

Las autoridades del estado precisaron que la liberación de Carmiña Castro fue alrededor de las 3 de madrugada en las inmediaciones de la colonia El Barrio al oriente de Culiacán.

Ante la localización de Carmiña Castro, aún no se tiene más detalles oficiales sobre la privación de la libertad de la creadora de contenido y repostera, se espera que las autoridades den a conocer más información sobre los hechos.