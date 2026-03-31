El secuestro de Carmiña Castro en Culiacán, Sinaloa, habría sido frente a su hijo y esposo, en plena luz del día el 29 de marzo de 2026.

La creadora de contenido y repostera, Carmiña Castro, había reabierto su negocio de fresas con crema Rosa Dely cuando fue secuestrada.

Carmiña Castro fue secuestrada frente a su hijo y esposo en su negocio

Al difundirse de forma masiva el boletín de búsqueda de Carmiña Castro, desaparecida el 29 de marzo de 2026, se brindaron más detalles sobre lo ocurrido.

Según la información preliminar, aunque no confirmada por autoridades, la repostera Carmiña Castro de 29 años de edad, fue secuestrada por un grupo armado de hombres que la obligaron a subir a un vehículo.

Información dada por el reportero Alfredo Juárez con Azucena Uresti, el presunto secuestro habría ocurrido después de las 6:15 pm, frente a su hijo de 10 años de edad, y su esposo.

Testigos aseguran que el vehículo a donde Carmiña Castro fue obligada a ingresar era una camioneta blanca marca Tiguan y esta agarró camino rumbo a Los Monchis, Sinaloa.

Por otra parte, se ha informado que el grupo armado primero irrumpió en su domicilio para luego dirigirse a su negocio Rosa Dely.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido. (Instagram/carmislzz_)

El reportero apunta que la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la realizó el papá de Carmiña Castro.

Carmiña Castro cerró su negocio por la inseguridad de Culiacán

El presunto secuestro de Carmiña Castro en su negocio Rosa Dely, ocurrió a escasas dos semanas de que habría reabierto su emprendimiento.

Su amiga Ada Ramos, brindó información a Imagen Noticias, donde apuntó que Carmiña Castro tenía dos semanas de haber reabierto su negocio, pues había decidido cerrarlo por la inseguridad de Culiacán.

Ramos aseguró que Carmiña Castro nunca le comentó que en el pasado le hayan intentado cobrar derecho de piso o algo similar.