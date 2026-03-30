Rubén Rocha Moya confirmó la activación de un operativo de búsqueda tras el secuestro de Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y empresaria de 29 años, ocurrido en Culiacán.

“Lo que nos informó la fiscal es que ya presentaron la denuncia. Creo que su papá la presentó, no sé si ayer o ahora. A partir de eso, se implementó el operativo de búsqueda” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

La denuncia fue presentada por el padre de la creadora de contenido ante la Fiscalía de Sinaloa y derivó en la implementación de protocolos de localización.

Carmiña fue interceptada por sujetos armados cerca de su negocio, la pastelería RosaDely, y hasta ahora las autoridades no han informado avances sobre su paradero.

Rocha Moya confirma operativo de búsqueda de Carmiña Castro tras secuestro en Culiacán

Rubén Rocha Moya informó la activación de un operativo de búsqueda tras el secuestro de Carmiña Castro en Culiacán.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

El gobernador estatal indicó que en la mesa de seguridad la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo les notificó que ya había la denuncia por la privación de la libertad de Carmiña Castro.

Fue el padre de Carmiña Castro, quien presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya detalló que hasta el momento no se cuenta con mayores datos sobre el secuestro, más allá del reporte inicial y la activación del protocolo correspondiente para su localización.

Por ahora las autoridades se mantienen enfocadas en las labores de búsqueda, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer avances adicionales en el caso.

“No tenemos mayores reportes más que desapareció y luego presentaron la denuncia y luego el operativo de búsqueda se ha implementado y ahorita estamos en la búsqueda” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

La ficha de búsqueda especifica que Carmiña Miroslava Castro Salazar:

Tiene una estatura de 1.79 metros

Es de complexión mediana

Cabello largo, lacio, color rubio

Tez clara

Ojos medianos, color café claro

Cejas semipobladas

Boca chica, labios delgados y nariz chica.

Al momento de la privación de la libertad, Carmiña Miroslava vestía blusa color negro, pants negro y tenis.

Como señas particulares cuenta con tres tatuajes; uno en la nuca con el nombre de “Tessio”, otro en la mano derecha con la frase de “Adamelia 1717” y otro en la mano izquierda con la letra “T” y un corazón.

Ficha de búsqueda de Carmiña Miroslava Castro Salazar. (@Fiscalía General del Estado de Sinaloa)

Esto es lo que se sabe sobre el secuestro de Carmiña Castro en Culiacán

El 29 de marzo se reportó la privación ilegal de la libertad de Carmiña Miroslava Castro Salazar -una joven influencer y empresaria repostera de 29 años- en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados y encapuchados interceptaron a Carmiña Miroslava Castro Salazar cerca de su negocio, la pastelería RosaDely.

La cual se encuentra ubicada en el Boulevard Mario López Valdez, en el sector conocido como La Conquista.

Los hombres iban a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan color gris y tras llevarse a la fuerza a Carmiña Miroslava Castro Salazar se dirigieron hacia la carretera Los Mochis-Culiacán.

De acuerdo con los testimonios los hechos habrían ocurrido alrededor de las 18 horas cuando la creadora de contenido se encontraba acompañada de su familia.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre si los captores pudieron ser identificados.