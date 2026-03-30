La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa difundió el boletín de búsqueda de Carmiña Miroslava Castro Salazar, una creadora de contenido que presuntamente fue secuestrada.

Pero ¿quién es Carmiña Castro? Te contamos estos detalles sobre la creadora de contenido y repostera de Culiacán:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Estudios

Trabajo

Carmiña Miroslava Castro Salazar en secuestrada en su negocio Rosa Dely

¿Quién es Carmiña Castro?

Carmiña Miroslava Castro Salazar es una repostera y creadora de contenido de su negocio Rosa Dely, ubicado en Culiacán.

Carmiña Castro se enfoca principalmente en compartir contenido sobre su negocio que constaba de pasteles personalizados, cupcakes, fresas con crema, entre otros productos.

Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido. (Instagram/carmislzz_)

¿Qué edad tiene Carmiña Castro?

Carmiña Castro tiene 29 años de edad, pues nació el 15 de enero de 1997.

¿Quién es el esposo de Carmiña Castro?

El esposo de Carmiña Castro es Tessio Gómez.

Tessio Gómez, esposo de Carmiña Castro. (Facebook/tessio.gomez.2025)

¿Qué signo zodiacal es Carmiña Castro?

Carmiña Castro es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació el 15 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Carmiña Castro?

Carmiña Castro tiene 4 hijos, siendo que de los que se conocen las identidades son:

Tessio Emiliano de 10 años de edad

Diego de 7 años de edad

Ivar de 8 años de edad

¿Qué estudió Carmiña Castro?

Carmiña Castro estudió aviación en el Colegio Aire de Sinaloa, además de enfermería, aunque actualmente es repostera.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido. (Instagram/carmislzz_)

¿En qué ha trabajado Carmiña Castro?

Carmiña Castro es dueña de Rosa Dely, un negocio de repostería que está ubicado en Culiacán.

Pese a que se le pueden hacer pedidos personalizados, Carmiña Castro tiene un remolque que pone en Boulevard Rolando Arjona Amabilis donde vende fresas con crema. Además de que su servicio puede ser contratado para eventos.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido. (Instagram/carmislzz_)

Carmiña Miroslava Castro Salazar es secuestrada en su negocio Rosa Dely

La FGE de Sinaloa dio a conocer el boletín de búsqueda de Carmiña Miroslava Castro Salazar bajo el Protocolo Alba, luego de que desapareció el 29 de marzo de 2026.

Según información extraoficial, Carmiña Castro fue secuestrada por un grupo de hombres armados que la obligaron a entrar en un vehículo cuando estaba en su negocio Rosa Dely.

Ficha de búsqueda de Carmiña Miroslava Castro Salazar. (@Fiscalía General del Estado de Sinaloa)

Asimismo, se detalló que pese a que hubo operativo de forma inmediata, no se han dado indicios sobre lo que se cree fue un secuestro.

Por otra parte, el boletín de búsqueda apunta que la vida de Carmiña Castro podría correr peligro, por lo que piden la cooperación de la ciudadanía en Culiacán, Sinaloa.