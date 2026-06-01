Martí Batres, director general del ISSSTE, informó que el programa La Clínica es Nuestra beneficiará por segundo año consecutivo a unidades médicas del organismo en todo el país mediante una inversión de 369 millones 115 mil pesos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que esta estrategia impactará a aproximadamente 13.3 millones de derechohabientes, ya que todos se encuentran adscritos a una unidad médica de primer nivel.

ISSSTE realizará más de mil 600 obras de mejoramiento en unidades médicas

Acompañado por la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, Martí Batres detalló que el presupuesto se distribuirá en 635 sedes médicas del ISSSTE, entre ellas Unidades de Medicina Familiar (UMF), Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y Clínicas Hospitales (CH).

Con estos recursos se llevarán a cabo mil 635 obras de mejoramiento de infraestructura y se adquirirán 3 mil 983 equipos médicos, con el objetivo de fortalecer la atención de primer nivel en todo el país.

El titular del ISSSTE explicó que la selección de proyectos se realizó mediante asambleas comunitarias efectuadas en febrero de este año, donde también fueron elegidos los integrantes de los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), encargados de supervisar el desarrollo de las obras.

ISSSTE invertirá 369 millones de pesos en infraestructura y equipamiento médico (Cortesía)

Entre las acciones contempladas se encuentran la construcción y ampliación de consultorios, farmacias y laboratorios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de atención médica en las unidades de primer nivel.

Además, se prevé la adquisición de sillas de ruedas, autoclaves, concentradores de oxígeno, mesas de exploración, equipos dentales, rayos X portátiles, electrocardiógrafos, baumanómetros y refrigeradores, entre otros insumos que contribuirán a mejorar la calidad de los servicios de salud para la derechohabiencia.

Finalmente, Batres destacó que la participación conjunta de la derechohabiencia y del personal médico permite fortalecer la infraestructura del Instituto y mejorar de manera significativa los espacios donde se brinda atención a millones de personas.