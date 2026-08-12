La Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala inició actividades en la Ciudad de México con un concierto inaugural que marca el comienzo de un proyecto orientado a la formación musical de nuevas generaciones y que busca sentar las bases para la creación de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala.

Bajo la dirección del maestro Emilio Alejandro Cruz, la agrupación debutó en la sede de Casa Tlaxcala, ubicada en San Ildefonso número 40, ante representantes de los poderes públicos, autoridades estatales, integrantes del cuerpo diplomático, artistas y representantes de distintas entidades federativas.

El proyecto contempla identificar y acompañar talento musical en los municipios, formar nuevas generaciones de intérpretes y ampliar el acceso a la música sinfónica, con la perspectiva de convertir la futura orquesta estatal en una institución con funciones artísticas, educativas y de vinculación comunitaria.

Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala debuta en CDMX. (cortesía)

Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala busca acercar la música a nuevas generaciones

Durante el concierto, el representante del Gobierno del Estado de Tlaxcala en la CDMX, Ricardo Peralta Saucedo, destacó que la nueva agrupación constituye un primer paso para consolidar una política de formación artística que permita generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Una orquesta es mucho más que la suma de sus instrumentos. Es disciplina, sensibilidad, comunidad y esperanza. Cuando una sociedad pone un instrumento musical en las manos de una niña o de un joven, también pone frente a ellos una posibilidad distinta de futuro. Ricardo Peralta Saucedo, representante del Estado de Tlaxcala en la CDMX

El representante del Gobierno del Estado de Tlaxcala en la Ciudad de México, señaló que el objetivo es que la experiencia de Casa Tlaxcala trascienda el escenario y contribuya a acercar la educación artística a distintos sectores de la población, particularmente a las nuevas generaciones. En este sentido, planteó que la música puede fortalecer habilidades como la disciplina, la escucha y el trabajo colectivo, además de convertirse en una vía para ampliar oportunidades de desarrollo.

El representante del Gobierno del Estado de Tlaxcala en la CDMX, Ricardo Peralta, reconoció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a las iniciativas impulsadas desde Casa Tlaxcala y señaló que este acompañamiento ha permitido avanzar en proyectos de promoción cultural y difusión de la identidad tlaxcalteca.

Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala debuta en CDMX. (cortesía)

Concierto inaugural reúne a autoridades, diplomáticos y artistas

La presentación también reunió a representantes diplomáticos de Cuba, Bélgica, Alemania y Brasil, así como al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero García, y al secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabrizio Mena Rodríguez.

Entre los invitados también estuvieron representantes de gobiernos estatales acreditados en la Ciudad de México, entre ellos la representante del Gobierno de Chiapas, Kenia Arroyo Muñiz, además de funcionarios y representantes del Gobierno de la Ciudad de México.

Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala debuta en CDMX. (cortesía)

La presencia de autoridades, diplomáticos y representantes del sector cultural dio al concierto inaugural una dimensión de vinculación nacional e internacional para Casa Tlaxcala, que busca consolidarse como un espacio de promoción artística y cultural de la entidad en la capital del país. La comunidad artística estuvo representada por el muralista Ariosto Otero, el actor Omar Germenos y la actriz Gloria Peralta, además de creadores de distintas disciplinas.

La creación de la Orquesta de Cámara busca contar con una Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala que permita ampliar la formación musical, detectar talento en los municipios y llevar conciertos y actividades de educación artística a más comunidades.

La justicia social también significa garantizar el derecho a soñar. La cultura iguala oportunidades, construye comunidad y nos recuerda quiénes somos. Ricardo Peralta Saucedo, representante del Estado de Tlaxcala en la CDMX

Con su concierto inaugural, la Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala inicia una nueva etapa y abre un proyecto que busca consolidar a la música como una vía de formación y generación de oportunidades para las nuevas generaciones, mientras prepara el camino para la futura agrupación sinfónica estatal.