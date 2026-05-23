El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el instituto fortalecerá su infraestructura médica con la incorporación de 2 mil 50 nuevas camas censables en distintos hospitales y clínicas del país, como parte del plan nacional de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que esta expansión hospitalaria forma parte del proyecto federal para crear más de 9 mil nuevas camas en México, con el objetivo de reducir tiempos de espera, mejorar la atención médica y ampliar la cobertura para millones de derechohabientes.

Hospitales y clínicas serán ampliados en todo México

Batres destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación alcanzarán más de 16 mil camas hospitalarias nuevas, una cifra que supera ampliamente lo realizado en administraciones anteriores.

ISSSTE busca reducir tiempos de espera y mejorar servicios médicos (cortesía)

Entre las obras más relevantes sobresale la construcción y ampliación de hospitales regionales en entidades como Coahuila, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.

El nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón incrementará su capacidad de 91 a 250 camas, mientras que el de Acapulco crecerá de 80 a 250 espacios hospitalarios. En Tlajomulco, Jalisco, se sumarán otras 250 camas para fortalecer la atención médica en la región occidente del país.

ISSSTE busca reducir tiempos de espera y mejorar servicios médicos (cortesía)

También avanzan proyectos estratégicos en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, donde los hospitales pasarán de 19 a 90 camas y de 30 a 90, respectivamente. En Oaxaca se construirá un nuevo hospital regional que permitirá ampliar la capacidad médica estatal.

En la Ciudad de México continúa la reconstrucción del hospital de Tlatelolco, mientras que en Michoacán se impulsan nuevas unidades médicas en Cherán y el rescate del hospital “Vasco de Quiroga”.

ISSSTE busca reducir tiempos de espera y mejorar servicios médicos (cortesía)

Finalmente, Martí Batres aseguró que estas obras forman parte del fortalecimiento del sistema público de salud y buscan garantizar servicios médicos más dignos, oportunos y eficientes para la derechohabiencia del ISSSTE.