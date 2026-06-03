A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que emitió castigos contra 13 funcionarios, algunos de ellos pertenecientes a instituciones como Pemex y el Hospital General.
Puntualmente, la Secretaría Anticorrupción precisó mediante un posicionamiento que los castigos fueron dirigidos a funcionarios pertenecientes a las siguientes instituciones:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Secretaría de Salud
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
- Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
- Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito)
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Las sanciones de Secretaría Anticorrupción a 13 funcionarios de Pemex y Hospital General
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer el martes 2 de junio de 2026, que emitió sanciones contra 13 funcionarios públicos.
PEMEX
- Inhabilitación por 1 año para Hilario M., gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, tras no realizar el acta de entrega al finalizar su cargo.
- Suspensión de 30 días para Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no entregar su informe al finalizar su encargo temporal.
- Suspensión de 15 días para Gabriela P., jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no dar informe sobre la entrega de su puesto en 2025.
Hospital General
- Suspensión de 30 días para Karen R., médico general “A”; a Graciela M., a Joaquín L. y a Edén L., médicos especialistas “A” en el Hospital General de México, señalados por omitir la hospitalización de una paciente que agravó su padecimiento y por no dar asesoría a residentes de Urgencias en 2022.
Banjercito
- Amonestación a Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo, debido a que no cumplió con la actualización de guías de archivo de la institución en 2023 y 2024.
AIFA
- Suspensión de 15 días para Gibrán C., jefe de departamento de Mercadotecnia, hallado culpable de cometer faltas de respeto a una compañera en 2025.
ISSSTE
- Suspensión de 15 días para Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación de Veracruz, y a América M., jefa de departamento en la Subdelegación Aguascalientes, por no entregar el acta correspondiente al termino de su cargo en 2023.
ASA
- Suspensión de 6 días para Jorge A., técnico en Combustibles, por ocasionar daño a una instalación que derivó en un derrame de combustible en 2025.
- Suspensión de 6 días para Jorge M., técnico en Combustibles, por ocasionar un derrame de combustible en 2025.
Las sanciones tiene lugar luego de que la Unidad de Responsabilidades de Pemex y los Órganos Internos de Control en cada dependencia, llevaran a cabo análisis sobre el desempeño de sus funcionarios.
Estas se aplicaron en estricto apego a la ley, tomando en cuenta la gravedad de las acciones cometidas por cada uno de los servidores públicos.
Buen Gobierno señaló que los funcionarios tiene derecho a presentar una apelación a su sanción, pero las autoridades se reservan el derecho de presentar evidencia para sustentar su fallo.