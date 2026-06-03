A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que emitió castigos contra 13 funcionarios, algunos de ellos pertenecientes a instituciones como Pemex y el Hospital General.

Puntualmente, la Secretaría Anticorrupción precisó mediante un posicionamiento que los castigos fueron dirigidos a funcionarios pertenecientes a las siguientes instituciones:

Petróleos Mexicanos (Pemex) Secretaría de Salud Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Las sanciones de Secretaría Anticorrupción a 13 funcionarios de Pemex y Hospital General

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer el martes 2 de junio de 2026, que emitió sanciones contra 13 funcionarios públicos.

PEMEX

Inhabilitación por 1 año para Hilario M., gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, tras no realizar el acta de entrega al finalizar su cargo.

al finalizar su cargo. Suspensión de 30 días para Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no entregar su informe al finalizar su encargo temporal.

al finalizar su encargo temporal. Suspensión de 15 días para Gabriela P., jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no dar informe sobre la entrega de su puesto en 2025.

Hospital General

Suspensión de 30 días para Karen R., médico general “A”; a Graciela M., a Joaquín L. y a Edén L., médicos especialistas “A” en el Hospital General de México, señalados por omitir la hospitalización de una paciente que agravó su padecimiento y por no dar asesoría a residentes de Urgencias en 2022.

Banjercito

Amonestación a Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo, debido a que no cumplió con la actualización de guías de archivo de la institución en 2023 y 2024.

AIFA

Suspensión de 15 días para Gibrán C., jefe de departamento de Mercadotecnia, hallado culpable de cometer faltas de respeto a una compañera en 2025.

ISSSTE

Suspensión de 15 días para Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación de Veracruz, y a América M., jefa de departamento en la Subdelegación Aguascalientes, por no entregar el acta correspondiente al termino de su cargo en 2023.

ASA

Suspensión de 6 días para Jorge A., técnico en Combustibles, por ocasionar daño a una instalación que derivó en un derrame de combustible en 2025.

Suspensión de 6 días para Jorge M., técnico en Combustibles, por ocasionar un derrame de combustible en 2025.

Las sanciones tiene lugar luego de que la Unidad de Responsabilidades de Pemex y los Órganos Internos de Control en cada dependencia, llevaran a cabo análisis sobre el desempeño de sus funcionarios.

Estas se aplicaron en estricto apego a la ley, tomando en cuenta la gravedad de las acciones cometidas por cada uno de los servidores públicos.

Buen Gobierno señaló que los funcionarios tiene derecho a presentar una apelación a su sanción, pero las autoridades se reservan el derecho de presentar evidencia para sustentar su fallo.