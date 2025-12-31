La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que tres empresas fueron sancionadas e inhabilitadas por presentar información falsa en procesos de licitación pública, como resultado de resoluciones emitidas por los Órganos Internos de Control (OIC) en las secretarías de Economía y Salud.

Las sanciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluyen multas económicas e inhabilitaciones por tres meses, lo que impide a las empresas participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Empresas sancionadas por presentar información falsa en licitaciones

Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V., fue sancionada con una multa de 175 mil 367 pesos y una inhabilitación de tres meses, tras detectarse que presentó información falsa en una constancia de situación fiscal.

La irregularidad se cometió durante la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, relacionada con la adquisición de camionetas. La notificación de la sanción se realizó el 18 de diciembre.

Por su parte, Gen Industrial, S.A. de C.V., y Escore Alimentos, S.A. de C.V., fueron sancionadas por el OIC en la Secretaría de Salud, con multas de 157 mil 685 pesos y tres meses de inhabilitación cada una.

En el caso de Gen Industrial, la falta se registró en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al Servicio de Recolección de Residuos, al proporcionar información falsa en la documentación presentada. La notificación se efectuó el 18 de diciembre.

Mientras que Escore Alimentos incurrió en irregularidades durante la Licitación Pública Nacional LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, para la contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes, al presentar información falsa en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. La sanción fue notificada el 19 de diciembre.

Secretaría Anticorrupción sanciona a tres empresas por faltas en contrataciones públicas (Cortesía )

Las tres empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide celebrar contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal.

Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley, bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, y subrayó que, aunque las empresas pueden impugnar las resoluciones, la dependencia defenderá las sanciones en protección del interés público.