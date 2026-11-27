Nuevo León registró un crecimiento de 28 por ciento en la construcción inmobiliaria industrial durante el tercer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el reporte Market View de CBRE.

El informe señala que el estado mantiene 666 mil metros cuadrados en desarrollo, distribuidos en 22 proyectos. De los 51 municipios que lo conforman, Ciénega de Flores, Apodaca y Escobedo concentran el 85 por ciento de las nuevas construcciones.

Mauricio Cueva Sada explica la demanda de espacios industriales en Nuevo León

Al respecto, Mauricio Cueva Sada, director general de Grupo Cass, explicó que el crecimiento del sector responde a la demanda de espacios industriales, impulsada por el interés de inversión y la expansión de empresas manufactureras.

Entre julio y septiembre, la superficie vacante en los municipios disminuyó de 1.22 millones a 1.11 millones de m², y la tasa de vacancia pasó de 6.8 a 6.1 por ciento respecto del trimestre anterior. Mauricio Cueva, director general de Grupo Cass.

Entre las actividades económicas con mayor ocupación de espacios industriales destacan las manufacturas, con 420 mil metros cuadrados, equivalentes al 59 por ciento del área total ocupada.

Por su parte, los sectores de logística y transporte registraron 79 mil metros cuadrados, que representan el 11 por ciento, mientras que las empresas automotrices ocuparon 75 mil metros cuadrados, equivalentes al 10.5 por ciento.

Mauricio Cueva Sada destaca inversión extranjera en Nuevo León

Para Mauricio Cueva Sada, el crecimiento de la construcción inmobiliaria industrial también está relacionado con el interés que Nuevo León despierta entre las empresas extranjeras. Durante el primer semestre del año, la entidad captó 3 mil 712 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), equivalentes al 10.6 por ciento del total nacional.

El monto representó un crecimiento anual del 22.4 por ciento, con lo cual la entidad se posicionó como la segunda mayor receptora de inversión extranjera del país. Mauricio Cueva, director general de Grupo Cass.

Estos indicadores acompañan el comportamiento del mercado laboral estatal. Nuevo León incrementó en 2 por ciento el número de nuevos empleos formales y acumuló 51 mil 766 puestos de trabajo entre enero y agosto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).