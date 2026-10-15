Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, informó que la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) ya está haciendo investigación sobre los hechos ocurridos en la protesta de Jalisco.

La mandataria también informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) dará acompañamiento a la CNDH para las investigaciones.

Claudia Sheinbaum informa que la CNDH ya investiga la violencia en la protesta de Jalisco

El 11 de octubre, ciudadanos de Jalisco hicieron una protesta exigiendo acceso a agua potable, pero participantes acusan que hubo represión por las autoridades.

Ante ello y como bien lo mencionó ayer, Claudia Sheinbaum informó hoy 15 de octubre de 2026 en la mañanera del pueblo, que la CNDH ya investiga lo ocurrido.

Derivado de las detenciones, señalamientos de tortura y agresiones mostradas en los videos sobre la protesta en Jalisco, Claudia Sheinbaum pidió la intervención de las CNDH, hecho que ya ocurrió.

La mandataria explicó que la Comisión ya está usando “sus propios esquemas” para investigar desde la violencia en la marcha hasta la detención de los jóvenes, “principalmente que fueron golpeados”.

“Ya están haciendo sus investigaciones [la CNDH] y abriendo a través de sus propios esquemas toda la investigación ligada a estos casos, desde el uso del agua y los gases en la marcha, hasta la detención de algunos jóvenes que fueron principalmente golpeados”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, explicó que encargó que la Secretaría de Gobernación de acompañamiento “en lo que sea necesario” a la CNDH.