Claudia Sheinbaum calificó de “inadmisible” el que exista la tortura en México por la fuerza del orden contra los jóvenes en Jalisco, Guanajuato o algún otro estado de la república mexicana.

La presidenta de México dejó claro que si es necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre para investigar, así como la propia Fiscalía General de la República (FGR) dará carta abierta a que suceda.

Claudia Sheinbaum rechaza la tortura en México; pide a la CNDH investigar los hechos en Jalisco

En la conferencia del pueblo del 14 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre actos de tortura ocurrido en Guanajuato. Sin embargo, la presidenta señaló que esto no puede ocurrir ni en dicho estado ni en todo México.

Sumado a sus declaraciones, que las denuncias por tortura se incrementaran tras la protesta en Jalisco del 11 de octubre, en donde se exigía el acceso a agua potable, pues han denunciado que reciben agua sucia en sus casas.

Ante estos hechos en donde los manifestantes acusaron agresión por los policías, la mandataria descalificó y apuntó que esto es “inadmisible”, sobre todo hablando de una “fuerza del orden”.

“El tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país, no puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por ello, explicó que pidió a la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, investigación para saber “quién dio la orden” de usar fuerza en la manifestación en Jalisco, acusando que se encontrará a los responsables.

Inclusive, Claudia Sheinbaum dijo que daría carta abierta a la CNDH a investigar e incluso, sentenció, que si la FGR debe entrar pues “tiene que entrar”.

La mandataria subrayó que no podía ser posible que en el 2026 existiera tortura, “no lo podemos permitir” concluyó.