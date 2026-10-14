La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a dos policías señalados por el uso excesivo de fuerza durante la marcha por el agua del pasado domingo 11 de octubre.

De acuerdo con los informes, Asuntos Internos tomó conocimiento de los policías identificados, por lo que inició con las investigaciones correspondientes.

Secretaría de Seguridad separa de su cargo a dos policías para investigar uso de fuerza excesivo

La Secretaría de Seguridad de Jalisco dio a conocer que los dos policías que fueron identificados por el uso excesivo de la fuerza fueron separados de sus funciones.

Asimismo, resaltó que los policías se mantendrán fuera de servicio hasta que se determine su responsabilidad en los hechos ocurridos durante la marcha por el agua.

Cabe señalar que uno de estos elementos ha sido señalado por haber ejercido una mayor violencia en contra de los manifestantes.

El policía fue identificado gracias a videos y fotografías que circularon en redes sociales; en estos también se identificó que uno de los policías portaba un parche de calavera que, según denuncias en redes sociales, se asemeja a un logotipo del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha informado si hay otros policías detenidos o separados de sus funciones por el exceso de uso de la fuerza durante las protestas por agua limpia.