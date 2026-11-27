La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó la investigación de una presunta red de fraude con seguros de vida; mataban a los asegurados para cobrar 300 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Salvador González de los Santos, declaró que tras dos operativos simultáneos se detuvieron a cuatro personas vinculadas al fraude.

La investigación se dio tras el hallazgo de un hombre asesinado en El Arenal el pasado 24 de marzo, dentro de su auto, por lo que de manera inicial simulaba un accidente de auto.

Fiscalía de Jalisco investiga red de fraude con seguros de vida: así operaban

El titular de la Fiscalía de Jalisco dio a conocer cómo operaba la red de fraude con seguros de vida que simulaba accidentes de auto en diferentes zonas del estado y de Sinaloa para desfalcar 300 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo buscaba a personas en situación de vulnerabilidad en Jalisco y Sinaloa, con ofertas de trabajo en diversas actividades y trabajos agrícolas.

👮🏻‍♂️ La Vicefiscalía en Investigación Regional realizó trabajos de investigación que permitieron identificar un posible esquema delictivo en el que se contrataban seguros de vida a nombre de personas reclutadas para posteriormente privarlas de la vida y cobrar las pólizas. (1-2) pic.twitter.com/YP3ITOBJLX — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 26, 2026

Tras esto, los defraudadores abrían cuentas bancarias a nombre de sus víctimas para generar un historial crediticio que permitía la compra de una póliza de seguro de vida.

Los beneficiarios en las pólizas eran integrantes de la red de fraude y una vez que se pagaba el seguro de vida, mataban a la víctima y aparentaban un accidente automovilístico.

Las autoridades descubrieron la red de fraude gracias a las autopsias realizadas, ya que el hombre encontrado en El Arenal tenía heridas de arma blanca, confirmando homicidio.

Red de fraude con seguros de vida en Jalisco dejó cuatro detenidos, informa Fiscalía

El fiscal de Jalisco explicó que los trabajos de investigación derivaron en la desarticulación del grupo y la detención de cuatro personas, en dos operativos simultáneos.

El lunes 23 de noviembre en cateos a inmuebles de Zapopan, se logró la detención de:

Luis

Carlos Alons

Paisano

Regina Jazmín

En los inmuebles se encontraron también pólizas de seguro de vida, así como un cheque bancario por 10 millones de pesos y dos millones más en efectivo.