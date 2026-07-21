Sayulita es uno de los destinos más atractivos de la Riviera Nayarit, donde la naturaleza, el mar y el ambiente bohemio se combinan para ofrecer experiencias inolvidables.

Uno de sus principales atractivos es el sendero que conduce a Playa Las Cuevas, un recorrido rodeado de vegetación tropical que lleva hasta uno de los paisajes naturales más sorprendentes del Pacífico mexicano.

Al final del trayecto, las aguas cristalinas, la tranquilidad del entorno y las vistas al océano invitan a desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia en contacto con la naturaleza.

Punta Tokipa, una experiencia gastronómica frente al Pacífico

Después de recorrer el sendero, Punta Tokipa ofrece una propuesta gastronómica donde la cocina se fusiona con el paisaje.

Sus platillos resaltan los sabores frescos del Pacífico mediante una propuesta contemporánea que puede disfrutarse en un ambiente relajado y con vista al mar.

Más que una comida, este espacio brinda una experiencia en la que la gastronomía y el entorno natural se complementan para crear momentos memorables durante la visita a Sayulita.

Sayulita: qué hacer, dónde comer y los imperdibles de la Riviera Nayarit. (cortesía)

Al caer la tarde, Alto Alto se convierte en una opción para disfrutar de la esencia bohemia y cosmopolita de Sayulita. Su propuesta gastronómica contemporánea, acompañada de música y un ambiente relajado, crea el escenario ideal para disfrutar de una cena mientras el destino cobra vida.

Para comenzar el día, ChocoBanana es uno de los sitios más emblemáticos del destino. Su ambiente relajado, el aroma del café recién preparado y su variada oferta gastronómica lo convierten en un punto de encuentro para viajeros nacionales e internacionales.

Rancho Mi Chula, aventura y naturaleza más allá de la playa

Para quienes buscan una experiencia diferente, Rancho Mi Chula ofrece actividades al aire libre en un entorno rodeado de senderos y paisajes naturales. Este espacio permite descubrir otra faceta de Sayulita, donde la biodiversidad y la tranquilidad del entorno son protagonistas.

Cada recorrido brinda la oportunidad de apreciar la riqueza natural de la región mientras se disfruta de actividades en contacto con la naturaleza, convirtiéndose en una alternativa ideal para los amantes de la aventura.

Sayulita es mucho más que un destino de playa. La combinación de naturaleza, gastronomía, aventura y su característico ambiente bohemio hacen de este Pueblo Mágico un lugar que invita a regresar.

Cada sendero, restaurante y paisaje ofrece una experiencia distinta, consolidando a Sayulita como uno de los destinos imperdibles para descubrir la esencia de la Riviera Nayarit. Planea tu próxima escapada en rivieranayarit.com.