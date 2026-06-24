El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero realizó un recorrido por la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Tepic–Riviera Nayarit (TPQ), donde constató el avance de la obra y su impacto en el fortalecimiento de la conectividad aérea del estado.

El proyecto aeroportuario se llevó a cabo con un avance superior al 84%, e incluye una nueva pista ampliada en 40%, con casi 3 kilómetros de longitud, diseñada para recibir vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá y Europa.

La superficie de la terminal creció de 2 mil 500 a 60 mil metros cuadrados, además de una torre de control de 43 metros de altura, ambas construidas bajo estándares sustentables.

Nuevo aeropuerto en Nayarit proyecta capacidad para 4 millones de turistas

Durante la presentación, el mandatario estatal destacó que la nueva infraestructura permitirá atender hasta 4 millones de turistas al año, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad y complementar la red aeroportuaria nacional.

Asimismo, señaló que en los próximos ocho años se contempla una inversión mixta de 180 mil millones de pesos, destinada a proyectos como viviendas de alta plusvalía, una marina, canales de navegación, un parque industrial vinculado al aeropuerto y nuevas áreas de carga y descarga.

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que la conectividad es clave para el desarrollo turístico y destacó que el nuevo aeropuerto cuenta con seis rutas activas (tres nacionales y tres internacionales), que conectan con destinos como Tepic, Compostela y la costa del Pacífico.

El director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Manuel Merino Campos, destacó que el proyecto representa una obra estratégica para la movilidad aérea y el desarrollo económico de la región, al registrar más de 91 mil pasajeros entre enero y abril de 2026, además de un crecimiento en operaciones nacionales e internacionales.

La inversión total de ampliación y remodelación asciende a más de 4 mil 134 millones de pesos.

Nayarit impulsa conectividad internacional y sistema NUA Exprés

Como parte del fortalecimiento de la conectividad, se confirmó la operación de vuelos internacionales desde Houston (United Airlines), Los Ángeles (Volaris) y la futura ruta a Calgary (WestJet), lo que ampliará la presencia del estado en mercados estratégicos.

También se presentó el sistema de transporte terrestre NUA Exprés, diseñado para conectar el aeropuerto con los principales destinos turísticos de la región en un trayecto aproximado de 30 minutos entre Compostela y la terminal aérea.

La jornada incluyó la participación de prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, tour operadores y representantes empresariales, quienes sostuvieron un diálogo con autoridades para conocer los avances del proyecto.