El Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit entró en la etapa final de construcción de su nueva terminal, un proyecto con el que Aeropuertos Mexicanos (AME) busca fortalecer la conectividad del estado e impulsar el turismo al consolidar esta infraestructura como una de las principales puertas de entrada a Nayarit.

Durante el encuentro “Impulso al Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit”, autoridades federales, estatales y representantes del sector turístico destacaron la importancia de esta obra para el desarrollo económico y turístico de la entidad.

Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit ampliará su capacidad a más de 4 millones de pasajeros

Actualmente, el aeropuerto opera seis rutas, tres nacionales y tres internacionales, con conexiones hacia Ciudad de México, Los Ángeles, Houston y Calgary, además de facilitar el acceso a destinos turísticos como Bahía de Banderas, Punta Mita, Sayulita, Costa Nayarit, San Blas, Compostela y Tepic.

Entre enero y mayo de 2026, el tráfico de pasajeros creció 44 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La meta de Aeropuertos Mexicanos es alcanzar un millón de pasajeros en los próximos dos años.

Como parte del proyecto de modernización, se amplió en 40 por ciento la pista de aterrizaje y se construyeron más de 60 mil metros cuadrados de plataforma, una torre de control de 43 metros, vialidades, estacionamientos y una nueva terminal de más de 23 mil metros cuadrados.

Con estas obras, la capacidad del aeropuerto pasará de atender menos de 300 mil pasajeros a más de 4 millones al año, mediante una inversión cercana a 5 mil millones de pesos.

Aeropuertos Mexicanos busca fortalecer la conectividad aérea de Nayarit (Cortesía )

Aeropuertos Mexicanos busca fortalecer la conectividad aérea de Nayarit

El director general de Aeropuertos Mexicanos (AME), Francisco Javier García Bejos, afirmó que el objetivo es convertir al Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit en un centro estratégico de conectividad para el turismo y el desarrollo económico del estado.

Añadió que la empresa continuará trabajando con aerolíneas nacionales e internacionales para fortalecer las rutas existentes y evaluar nuevas conexiones hacia mercados estratégicos.

Por su parte, el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Manuel Merino Campos, informó que entre enero y abril de 2026 la terminal atendió a más de 91 mil pasajeros y señaló que la nueva infraestructura impulsará la movilidad aérea y el crecimiento turístico de la región.

Asimismo, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que la nueva terminal fortalecerá la oferta aeroportuaria del país, mientras que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que la conectividad es uno de los principales motores del desarrollo turístico.

Finalmente, Aeropuertos Mexicanos anunció una agenda de colaboración con hoteleros, operadores turísticos, agencias de viajes y aerolíneas para fortalecer la promoción del destino, ampliar las frecuencias aéreas y consolidar al Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit como un eje para el crecimiento turístico del estado.