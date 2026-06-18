El desarrollo turístico e inmobiliario Nauka recibió el Premio ADI 2026 al Mejor Proyecto Inmobiliario del Año, una de las distinciones más relevantes del sector en México, otorgada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) durante la edición 2026 de The Real Estate Show.

El reconocimiento fue entregado en el Hotel Westin Santa Fe, en la Ciudad de México, durante el encuentro que reúne cada año a inversionistas, desarrolladores y empresas vinculadas a la industria inmobiliaria nacional.

Para los desarrolladores, el reconocimiento representa un respaldo a la estrategia de planeación e inversión implementada desde las primeras etapas del proyecto, por lo que destacaron que este premio es un motivo de “enorme orgullo” para el equipo

Además de evaluar aspectos arquitectónicos y de negocio, los Premios ADI consideran criterios de sostenibilidad, generación de empleo e impacto económico.

En este contexto, Grupo Prodi mantiene una estrategia de inversión de largo plazo en Nayarit, con proyectos de infraestructura y conectividad vinculados a la nueva terminal aeroportuaria y a obras carreteras para fortalecer la comunicación con los principales destinos turísticos de la costa.

El desarrollo turístico e inmobiliario Nauka fue reconocido con el Premio ADI 2026 al Mejor Proyecto Inmobiliario del Año. (cortesía )

Nauka destaca por su propuesta de desarrollo en la Riviera Nayarit

Desarrollado por Grupo Prodi y Thor Urbana, Nauka fue distinguido por integrar distintos componentes dentro de un mismo concepto inmobiliario, así como por su propuesta arquitectónica, planeación estratégica e impacto en la Riviera Nayarit, una de las regiones turísticas con mayor crecimiento en México.

De acuerdo con la ADI, entre los aspectos más valorados por el jurado se encuentran la integración del proyecto con el entorno natural, la calidad de su diseño y su visión de largo plazo para el desarrollo turístico y residencial de la zona.

El complejo forma parte de una nueva generación de proyectos de uso mixto que combinan hospitalidad, vivienda, entretenimiento y experiencias de estilo de vida.

El desarrollo contempla espacios residenciales, infraestructura turística y servicios recreativos dirigidos tanto al mercado nacional como internacional.

Entre sus principales componentes destaca un campo profesional de golf de 18 hoyos diseñado por Tom Fazio, además del hotel Siari, operado bajo la marca Ritz-Carlton Reserve, con 90 habitaciones y 34 residencias de lujo.

La oferta se complementa con club de playa, albercas, gimnasio, spa y otros servicios enfocados al turismo de alta gama.