En Riviera Nayarit, más allá de los pueblos costeros y los desarrollos turísticos que han conquistado fama internacional, todavía sobreviven playas donde la naturaleza marca el ritmo y el silencio sigue siendo parte del paisaje.

Playa Las Cuevas, Playa Tortugas, Playa del Barro y Playa Venados representan una cara distinta de Riviera Nayarit, una donde el turismo se vive sin prisas y donde la naturaleza continúa siendo la principal protagonista.

En tiempos donde los destinos más populares suelen estar saturados, estos rincones recuerdan que la verdadera exclusividad puede encontrarse en aquello que permanece intacto.

Porque todavía existen lugares donde el Pacífico no necesita alzar la voz. Basta con escuchar su murmullo para comprender por qué Riviera Nayarit continúa siendo uno de los tesoros mejor conservados de México.

Más allá de los destinos más conocidos, Riviera Nayarit conserva playas escondidas donde el Pacífico mantiene intacta su esencia. (cortesía )

Playa Las Cuevas, el tesoro escondido de Chacala

Por ejemplo, en las inmediaciones de Chacala se encuentra Playa Las Cuevas que aparece al final de un sendero rodeado de vegetación tropical y resguardas por formaciones rocosas moldeadas por el mar.

Su principal atractivo es precisamente la ausencia de grandes desarrollos turísticos. El sonido de las olas, el aroma salino y los diferentes tonos de azul que adquiere el océano convierten este rincón en un espacio donde la calma se vuelve protagonista.

La pequeña bahía conserva una belleza natural que parece suspendida en el tiempo y ofrece una experiencia ideal para quienes desean desconectarse y disfrutar del paisaje sin prisas.

Más allá de los destinos más conocidos, Riviera Nayarit conserva playas escondidas donde el Pacífico mantiene intacta su esencia.

Playa Tortugas, una costa abierta al Pacífico

Ubicada en el municipio de Compostela, Playa Tortugas destaca por sus extensos paisajes y por ser uno de los espacios elegidos por diversas especies de tortugas marinas para anidar.

La amplitud de su costa permite disfrutar largas caminatas frente al mar, mientras el horizonte parece fundirse con el océano. El movimiento del viento entre los cocoteros y la presencia de aves marinas completan una postal que invita a vivir el turismo desde una perspectiva más pausada.

En este rincón de Riviera Nayarit, el verdadero lujo radica en la sencillez y en la posibilidad de contemplar la inmensidad del Pacífico lejos del bullicio.

Mientras que en la región de Las Lomas se encuentra Playa del Barro, uno de los destinos más singulares de la costa nayarita.

Su nombre proviene del barro mineral presente en la zona, utilizado desde hace años por visitantes que acostumbran cubrir su piel con este elemento natural antes de regresar al mar. Más allá de cualquier propiedad atribuida al barro, la experiencia representa una conexión con la tierra y el océano.

La playa permanece prácticamente intacta, sin infraestructura turística ni construcciones permanentes, lo que permite disfrutar un entorno natural en estado puro.

Y a unos kilómetros se encuentra Playa Venados, un espacio rodeado de vegetación y cerros que conserva una atmósfera tranquila y alejada de las grandes concentraciones turísticas.

La arena dorada, las aguas del Pacífico y los atardeceres que tiñen el cielo de tonos anaranjados y violetas convierten a este lugar en uno de los rincones más fotogénicos de Riviera Nayarit.

Sin embargo, su encanto no radica únicamente en la belleza del paisaje, sino en la serenidad que envuelve cada momento y en la sensación de descubrir un sitio que aún conserva su autenticidad.