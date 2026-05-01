Santiago Nieto confirmó el motivo de su renuncia al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial): se destapa para la gubernatura de Querétaro en las elecciones 2027.

“Con la intención evidentemente de caminar Querétaro”. Santiago Nieto, director del IMPI

La tarde de este jueves 30 de abril se dieron a conocer cambios en la Secretaría de Economía, los cuales adelantaron que Santiago Nieto tiene otras aspiraciones políticas.

El extitular del IMPI se mantendrá como director hasta el próximo 31 de mayo, mientras se espera la publicación de las convocatorias de Morena.

Santiago Nieto se destapa para gubernatura de Querétaro en 2027 tras dejar el IMPI

En entrevista con Juan Becerra, Santiago Nieto confirmó su intención de inscribirse a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para Querétaro 2027.

Tal como se apuntó, Santiago Nieto es el primer integrante de Morena en dejar su cargo para buscar el cargo de gobernador en las elecciones 2027.

Santiago Nieto (Rogelio Morales / Rogelio Morales)

De momento, Santiago Nieto no dio más detalles sobre sus acciones una vez deje la dirección del IMPI el próximo 31 de mayo, sólo que buscará caminar en Querétaro.

El comunicado de la Secretaría de Economía apuntó la renuncia de Santiago Nieto en búsqueda de un cargo de elección popular, así como el posible nuevo director.

Santiago Nieto destaca que dejará IMPI en orden previo a elecciones 2027

Santiago Nieto destacó que hay varios temas por concluir antes de dejar la dirección en el IMPI; sin embargo, se anunció tras una buena noticia.

Esto con referencia a que México dejó la Priority Watch List de Estados Unidos o lista negra de propiedad intelectual, como anunció Marcelo Ebrard más temprano.

Asimismo, Santiago Nieto enlistó diversos logros durante su gestión frente al IMPI, como la operación limpieza en combate a la piratería en México, así como:

Inclusión de patentes para las farmacéuticas

Reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Reglamento para el Reporte Especial 301

Protección de aduanas y medicamentos

Por lo mismo, Santiago Nieto afirmó que seguirá trabajando para entregar a Vidal Llerenas la labor administrativa para seguir avanzando en los cumplimientos del T-MEC.