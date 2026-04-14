El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que rompe su alianza con Morena e irá solo en San Luis Potosí rumbo a las próximas elecciones 2027.

Durante un evento público, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, manifestó que “a petición de la gente” contenderán en solitario por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

PVEM va sin Morena por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027

Karen Castrejón reveló de manera publica que el PVEM rompe su alianza con Morena y PT, por lo que buscarán en solitario la gubernatura de San Luis Potosí, así como diversos municipios en la misma entidad.

La dirigente nacional aseguró que el Partido Verde cuenta con “mujeres y hombres con energía y pasión” que se encuentran listos para contender sin alianzas políticas en las elecciones 2027.

Ruth González (Cortesía)

Castrejón afirmó que de esta manera cuentan con más posibilidades de ganar ayuntamientos, además de observar un pronóstico más favorable en la carrera por la gubernatura.

Esta decisión se da luego de que existieran fricciones entre el PVEM y Morena por la Ley Antinepotismo, la cual impide a familiares directos o parejas sentimentales de un funcionario contender por un cargo de elección popular.

Puntualmente, esto debido a que la principal candidata del Partido Verde sería la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Con lo anterior, el PVEM preferiría ir en solitario para evitar conflictos con Morena y perfilar mejor a la senadora González Silva rumbo a las elecciones estatales de 2027.