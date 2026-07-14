La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la estrategia Atención a las Causas ha brindado 7.3 millones de servicios y trámites en todo el país, con el objetivo de atender a la población y generar oportunidades de desarrollo, especialmente para las juventudes.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que el Gobierno de México mantiene una estrategia territorial que incluye visitas casa por casa para acercar apoyos a las y los jóvenes, promover el ejercicio de sus derechos y evitar que el abandono limite sus oportunidades de vida.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que los tres órdenes de gobierno trabajan directamente en las comunidades mediante Ferias y Jornadas de Paz, donde se ofrecen festivales, programas sociales, actividades culturales y deportivas, servicios de salud, recuperación de espacios públicos, asesorías y diversos trámites para acercar alternativas a la ciudadanía.

Tianguis del Bienestar ha entregado 3.4 millones de artículos a más de 406 mil personas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que a través del Tianguis del Bienestar, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con Aduanas, SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, han recorrido 34 municipios y 801 localidades.

Como resultado de estas acciones, más de 406 mil personas han recibido gratuitamente 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad que fueron decomisados en aduanas.

Asimismo, recordó que en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego se instaló un módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica.

La funcionaria destacó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 11 mil 684 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima.

Jóvenes transformando México amplía oportunidades de estudio, empleo y deporte

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se han ampliado las opciones de educación superior para garantizar que ningún joven quede excluido.

Explicó que mediante el programa Jóvenes transformando México se ofrecen alternativas para retomar los estudios, incorporarse al mercado laboral, practicar actividades deportivas o participar en labores comunitarias.

Además, con Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene la vinculación con empresas, instituciones públicas y talleres para impulsar el empleo digno y brindar experiencia laboral a las nuevas generaciones.

La funcionaria agregó que también continúa el programa Boxeando por la Paz, encabezado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuyas inscripciones permanecen abiertas para quienes deseen participar de manera gratuita.

Por otro lado, el Instituto Mexicano de la Juventud ha conformado mil 788 Comités Jóvenes por la Transformación en distintas regiones del país.

Territorios de Paz impulsan lectura, cultura y recuperación de espacios públicos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en los 61 Territorios de Paz se implementará la estrategia “La palabra que transforma”, integrada por círculos de lectura y talleres de escritura para fortalecer la participación comunitaria.

Asimismo, la Secretaría de Cultura continúa impulsando el Circuito Nacional de Festivales por la Paz como parte de las acciones para promover la convivencia y el acceso a actividades culturales.

Estamos recuperando espacios para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse con libertad. Hoy, los parques vuelven a llenarse, las canchas son punto de encuentro y las calles, lugares de convivencia. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Finalmente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, invitó a la ciudadanía a participar en la próxima Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz, que se realizará el 29 de julio.

También agradeció el trabajo de las Mesas de Paz y de las 53 dependencias que participan diariamente en estas acciones, al señalar que el compromiso del gobierno encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es mantenerse cercano a la población para escuchar y atender sus necesidades.