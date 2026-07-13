El Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de México (CDMX) denunció a Adrián Rubalcava ante la Contraloría local por presunta malversación de fondos en la remodelación del Metro CDMX, la cual calificaron como “maquillaje”.

“Tuvimos frente a nosotros una oportunidad histórica para poder arreglar los problemas de movilidad en esta ciudad… (vemos) cómo ahora los contratistas favoritos de Adrián Rubalcava se vieron favorecidos en el maquillaje del Metro… simulan concursos para solamente favorecer a los favoritos...” Luisa Gutiérrez. PAN CDMX

Luisa Gutiérrez, dirigente del PAN CDMX, dijo que “la corrupción es clara” debido a que el Metro CDMX adjudicó un contrato por 113.9 millones de pesos a la empresa INDHR S.A. de C.V., la cual fue contratista en el gobierno de Adrián Rubalcava como alcalde de Cuajimalpa.

La denuncia señala una simulación debido a que tres empresas presuntamente vinculadas a Adrián Rubalcava, participaron en el procedimiento de invitación restringida para las obras del Metro CDMX.

PAN denuncia a Rubalcava por malversación de fondos en la remodelación del Metro CDMX (Especial )

PAN CDMX señala simulación en asignación de obras del Metro CDMX

El entramado de empresas que habrían participado en la simulación de asignación de obras del Metro CDMX son:

INDHR S.A. de C. V.

Asafalto, Proyectos e Ingeniería de Puebla S.A de C. V.

Alfa Proveedores y Contratistas S. A. de C. V.

Aunque el contrato por 113.9 millones de pesos fue adjudicado a INDHR S.A. de C. V., los denunciantes señalan que hay vínculos de accionistas y representantes legales entre las tres empresas.

INDHR S.A de C. V. fue la encargada de hacer las criticadas obras en las estaciones:

Bellas Artes

Hidalgo

Viaducto

Los delitos que pidieron se investiguen sobre las obras que fuweronemprendidas con motivo del Mundial 2026 son:

Conflicto de intereses

Corrupción

Malversación de fondos

PAN CDMX espera se aclare si Rubalcava favoreció a empresas de su entorno

El PAN CDMX dijo que espera una investigación objetiva por psrte de la Contraloría y que se tomen cartas en el asunto en caso de que se confirme que Adrián Rubalcava favoreció a sus amigos.

Andrés Sánchez Miranda, diputado el PAN en CDMX, dijo que las obras del Mundial 2026 han servido únicamente para que algunos se llenaran los bolsillo pues el Metro CDMX sigue con la mismas problemáticas.

Cuestionó de qué sirvieron los recursos usados en la sobras del Mundial 2026 cuando siguen estaciones del Metro CDMX inundadas, escaleras sin funcionar, goteras en los pasillos, ademas de baches en las vialidades, drenaje sin desazolvar y más.