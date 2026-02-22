Tras los hechos violentos registrados en Jalisco, derivados de los operativos en los que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como “El Mencho”, en el Estado de México se instaló la Mesa de Paz con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los mexiquenses.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia, ante el contexto nacional generado tras el operativo contra el grupo criminal.

Delfina Gómez refuerza operativos y vigilancia en el Estado de México

La mandataria estatal enfatizó la importancia de mantener operativos de prevención y vigilancia estratégica, a fin de anticipar cualquier situación que pudiera afectar la tranquilidad en territorio mexiquense.

Asimismo, informó que se implementará monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el propósito de fortalecer las tareas de seguridad y mantener comunicación constante ante cualquier eventualidad.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca preservar el orden público y brindar certeza a la población frente a los acontecimientos registrados en otras entidades del país.