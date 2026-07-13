La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, revisar a detalle la recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 13 de julio de 2026, explicó que la dependencia analizará el contenido del documento para emitir una postura oficial del Gobierno federal.

“Sobre la publicación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabíamos que estaban trabajando en ese proceso. Apenas fue publicado, le pedí a la secretaria de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte de nuestra administración. Es una investigación de la Comisión de Derechos Humanos que viene realizándose desde hace tiempo, no es reciente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria se refirió a la recomendación 208VG/2026, un documento de más de 800 páginas que ha generado controversia debido a que concluye que no existió participación institucional del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, Sheinbaum subrayó que existen militares procesados por este caso y rechazó que el Gobierno federal haya intervenido en la elaboración del informe.

Sheinbaum recuerda que hay militares detenidos por el caso Ayotzinapa

Respecto a la conclusión de la CNDH de que no hubo participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, la presidenta recordó que sí existen integrantes del Ejército sujetos a proceso penal, según las leyes castrenses.

“Hay varios elementos del Ejército que están detenidos, están bajo proceso desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizá la pregunta que no quisiera contestar ahora es si estos elementos participaron individualmente por algún nexo con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación. Eso es diferente a señalar a la institución como tal” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta añadió que prefiere no emitir una postura definitiva sobre las conclusiones de la CNDH hasta conocer con mayor detalle las nuevas líneas de investigación.

Sheinbaum niega que su Gobierno participara en el informe de la CNDH

La recomendación 208VG/2026 de la CNDH provocó críticas de familiares de los normalistas y organizaciones civiles, principalmente por concluir que no existió participación institucional del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes y por los cuestionamientos sobre la autonomía del organismo.

Ante ello, Claudia Sheinbaum aseguró que su administración no tuvo conocimiento previo de la publicación del documento ni participó en su elaboración.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El Gobierno de México, es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Nosotros no participamos de ninguna manera en el informe” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria agregó que, independientemente del contenido de la recomendación, su Gobierno mantiene el compromiso de esclarecer los hechos y garantizar verdad y justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

Asimismo, indicó que continúan a la espera de los resultados de las nuevas líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales serán presentadas tanto a los padres de los normalistas como a la opinión pública una vez que concluyan.