Luego de que el exdirector de Pemex quedará en libertad para enfrentar el proceso por violencia familiar, Víctor Rodríguez Padilla pide perdón a María Felicia Jiménez en sus primeras palabras en una disculpa pública.

“Desde el corazón quiero agradecer tu generosidad por haberte preocupado por mi persona en estos últimos días. Perdóname por las circunstancias que hemos vivido, por preocuparte por mi salud y por la imagen de nuestro hijo, producto del amor”. Víctor Rodríguez Padilla

Palabras de Víctor Rodríguez Padilla las cuales pronunciara de manera entrecortada y comprometiéndose a recibir atención psicológica, además de recalcar que “lo siento en el alma”.

Víctor Rodríguez Padilla se compromete a recibir atención psicológica

Ante la disculpa pública de Víctor Rodríguez Padilla para su esposa María Felicia Jiménez, tras la violencia familiar sufrida, el ex director de Pemex se comprometió a recibir atención psicológica.

Pues Víctor Rodríguez Padilla se dijo dispuesto a revertir el daño causado a su familia por su conducta, así como ser un mejor padre, para el hijo que comparte con María Felicia Jiménez.

“Sé que esta disculpa puede no ser suficiente; sin embargo, me comprometo a someterme a un tratamiento con profesionales de la salud mental para ser una mejor persona y un mejor padre. Asimismo, quiero enmendar cualquier daño que haya podido causar con mi conducta. De verdad te lo digo, desde lo más profundo de mi ser, lo siento en el alma”. Víctor Rodríguez Padilla

🔴Víctor Rodríguez Padilla seguirá su proceso en libertad



“Lo siento en el alma”, dijo en disculpa pública a su esposa, María Felicia Jimenez, reporta @merazr



Aunque este día se definiría una salida alterna, la jueza Adriana Correa consideró que la víctima debe conocer los… — Azucena Uresti (@azucenau) July 14, 2026

María Felicia Jiménez non acudió a audiencias de Víctor Rodríguez Padilla

A la audiencia de Víctor Rodríguez Padilla donde ha quedado en libertad provisional y ofreció disculpas públicas, su esposa María Felicia Jiménez no acudió, reservándose su derecho ante el acoso mediático.

Pese a esto los abogados de María Felicia Jiménez reiteraron el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, así como será hasta otra audiencia donde se acuerde la reparación del daño, una vez ya hablada entre ambas partes.