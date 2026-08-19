Riviera Nayarit ofrece un recorrido que combina gastronomía, cultura, bienestar, naturaleza y aventura en distintos puntos de la región. Esta ruta permite descubrir desde comunidades costeras y experiencias ancestrales hasta playas, actividades acuáticas y propuestas gastronómicas.

El recorrido comienza en Lalaxtli, un espacio ideal para disfrutar de un desayuno con sabores locales y tomar energía antes de iniciar la aventura.

La siguiente parada es Chacala, una comunidad costera que invita a caminar sin prisa por sus calles y descubrir la esencia de los pueblos de la región. Aquí, la vida cotidiana se mezcla con el paisaje y la cercanía del mar, mostrando una faceta más tranquila de Riviera Nayarit.

Mar de Jade en Riviera Nayarit ofrece una experiencia de bienestar y conexión

La ruta continúa en Mar de Jade, un espacio rodeado de naturaleza donde es posible vivir una experiencia de temazcal y limpia espiritual.

El temazcal forma parte de una tradición ancestral que utiliza el calor y el vapor como elementos de purificación y conexión. La experiencia permite hacer una pausa, entrar en contacto con el entorno y conocer una de las alternativas de bienestar que forman parte de la oferta turística de Riviera Nayarit.

Posteriormente, el recorrido llega a La Peñita de Jaltemba, donde es posible participar en una liberación de tortugas marinas. Esta actividad permite conocer de cerca los esfuerzos de conservación de estas especies y contribuir a su regreso al océano.

Para cerrar el primer día, una sesión de yoga frente al mar permite bajar el ritmo y disfrutar del sonido de las olas como escenario. La actividad ofrece un momento de relajación y conexión con el entorno natural de esta región de Nayarit.

Riviera Nayarit: ruta por playas, gastronomía, cultura y naturaleza. (Cortesía)

Riviera Nayarit, una belleza que se descubre desde diferentes perspectivas

El Mirador del Toro, uno de los puntos desde donde se puede apreciar la belleza natural de la región desde otra perspectiva.

Desde las alturas es posible contemplar los contrastes entre montañas, vegetación y océano, un paisaje que demuestra que Riviera Nayarit ofrece experiencias que van más allá de sus playas.

Después del mirador, el recorrido continúa hacia Playa Frideritas, donde una pausa frente al mar permite refrescarse, relajarse y continuar explorando los paisajes de la costa nayarita.

La siguiente parada es Isla del Coral, uno de los atractivos naturales de la zona de Rincón de Guayabitos. Rodeada por el océano, la isla ofrece un escenario ideal para disfrutar de actividades acuáticas.

Durante este recorrido, la experiencia fue a través del paddleboard, una actividad que permite recorrer las aguas y disfrutar del paisaje desde una perspectiva diferente.

Restaurante Pineda: gastronomía para cerrar el recorrido por Riviera Nayarit

Para finalizar la aventura, Restaurante Pineda recibe a los visitantes con una propuesta gastronómica que pone el broche final a dos días de recorrido.

Después de conocer comunidades, descubrir paisajes y participar en diferentes actividades, disfrutar de la cocina de la región representa una manera de cerrar esta experiencia por Riviera Nayarit.

Este recorrido muestra una región llena de contrastes: pueblos tranquilos, tradiciones ancestrales, conservación de especies, bienestar, montañas, playas, actividades acuáticas y gastronomía.

Cada parada ofrece una nueva forma de descubrir Nayarit y confirma que Riviera Nayarit es un destino donde el paraíso continúa.